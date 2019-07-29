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Кандидат в депутаты Юраш прокомментировал свое исключение из "Вавилона-13"

О его взглядах в организации знали давно, но использовали сейчас по политическим мотивам.

Кандидат в депутаты Юраш прокомментировал свое исключение из "Вавилона-13"
Святослав Юраш
Фото: Макс Левин

Кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Святослав Юраш рассказал о своем исключении из "Вавилона 13" в комментарии LB.ua.

"Я уже общаюсь с бывшими коллегами, мне очень жаль, что я не присутствовал на заседании, где обсуждали мой вопрос, я не мог сказать свое мнение о тех комментариях, которые, как они сказали "неприемлемые" или "проблемные". Я сказал свое честное мнение, которое заключается в том, что я считаю метод украинизации "пряником", то есть украинизации, не содержащей карательных методов, это что-то более эффективное", - сказал Юраш.

"У меня всегда были такие взгляды, что государственные методы форсирования каких-то вещей - нееффективные", - сказал политик и добавил, что считает свое исключение связанным именно с политической деятельностью.

"Это было сделано потому, что все члены "Вавилон 13" имеют позицию по Зеленскому совсем другую, чем моя. Я присоединился к кампании в феврале, они оппонировали господину Зеленскому с самого начала, поэтому видео с мая, которое было давным давно сделано, использовано было сейчас как причина", - добавил депутат.

Напомним, накануне стало известно, что кандидата от "Слуги народа" Святослава Юраша исключили из творческого объединения "Вавилон-13" за "одиозную риторику". К посту прикреплена ссылки на фрагмент программы VoxPopuli на телеканале ZIK от 8 мая 2019 года, где Юраш говорит, что любой "кнут" в процессе украинизации замедлит этот процесс или остановит его.

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