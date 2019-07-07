ЮНЕСКО включило 23 новых объекта в список всемирного наследия

Комитет Всемирного наследия в ходе своей 43-й сессии, которая проходит с 30 июня по 10 июля в Баку (Азербайджан), включил 29 новых объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе 4 природных, 1 смешанный и 24 культурных.

Новые объекты обнародованы на сайте ЮНЕСКО.

Убежища перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань (этап I) (Китай). На территории этого объекта находится система литоральных зон, которая считается крупнейшей в мире. Илистые поймы, болота и отмели являются важным местом обитания и зоной роста для многих видов рыб и ракообразных. Приливные зоны Желтого моря и залива Бохайвань имеют глобальное значение для многих видов перелетных птиц, которые используют Восточноазиатско-Австралазийский пролетный путь. Эти птицы, некоторые из которых находятся под наиболее серьезной угрозой исчезновения, зависят от береговой линии как места остановки для гнездования, линьки, отдыха и зимовки.

Фото: Yancheng Broadcasting Television Убежища перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря

Гирканские леса (Исламская Республика Иран). Гирканские леса образуют уникальный лесной массив протяженностью 850 км вдоль южного побережья Каспийского моря. История этих широколиственных лесов насчитывает от 25 до 50 миллионов лет, когда они покрывали большую часть этого региона Северного умеренного пояса. Площадь этого древнего лесного массива сократилась в период четвертичного оледенения, но после нормализации климата лиственные леса вновь заполнили освободившуюся от льда территорию. Биоразнообразие флоры этого природного объекта также примечательно: 44% сосудистых растений, зарегистрированных в Иране, находится на территории Гирканских лесов, которые охватывают лишь 7% территории страны. На сегодняшний день в этих лесах зарегистрировано 180 видов птиц, типичных для широколиственных лесов умеренного пояса, а также 58 видов млекопитающих, включая редкого персидского леопарда (Panthera pardus tulliana).

Французские Южные территории и моря (Франция). Французские Южные территории и моря охватывают крупнейшие из немногих островов в южной части Индийского океана: архипелаг Крозе, острова Кергелен, Сен-Поль и Амстердам, а также 60 небольших субантарктических островов. Этот «оазис» в самом сердце Южного океана занимает площадь более 67 миллионов га и является местом одной из самых высоких концентраций птиц и морских млекопитающих в мире, в том числе королевских пингвинов и желтоклювых альбатросов. Ввиду своей удаленности от центров человеческой деятельности эти острова служат хорошо сохранившимся свидетельством биологической эволюции и представляют собой уникальную местность для проведения научных исследований.

Национальный парк Ватнайёкюдль – динамичная природа льда и огня (Исландия). Этот объект, характеризующийся вулканической активностью, занимает площадь более 1 400 000 га, что составляет почти 14% территории Исландии. Объект включает десять вулканов центрального типа, в том числе восемь подледниковых вулканов. Два из них являются одними из самых активных вулканов в Исландии. Взаимодействие между вулканами и трещинами под ледяным покровом Ватнайёкюдль принимает различные формы, наиболее впечатляющей из которых является йоукюльхлёйп: внезапное наводнение, вызванное частичными обрушениями ледника во время вулканического подлёдного извержения. Такое периодически повторяющееся явление стало причиной формирования уникальных зандровых равнин, речных систем и каньонов. Зоны вулканической активности являются домом для переживших ледниковый период эндемичных видов фауны подземных вод.

Парати и Илья-Гранди – культура и биоразнообразие (Бразилия). Расположенный между горным хребтом Серра-да-Бокайна и Атлантическим океаном, этот культурный ландшафт включает исторический центр Парати, одного из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов Бразилии, а также четыре охраняемые природные зоны бразильского атлантического леса, одной из пяти ключевых «горячих точек» биоразнообразия в мире. Парати является местом обитания впечатляющего разнообразия видов, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, в частности, ягуар (Panthera onca) и белобородый пекарь (Tayassu pecari), а также несколько видов приматов, включая паукообразную обезьяну (Brachyteles arachnoides) – символа этого объекта. В конце XVII века Парати служил конечным пунктом Caminho do Ouro (Золотого пути), по которому золото перевозили в Европу. Городской порт являлся важным центром перевозки грузов и рабов из Африки для работы в шахтах. В городе также была создана система обороны с целью защиты богатства порта и города. Исторический центр Парати сохранил городской план XVIII века и большую часть своей колониальной архитектуры XVIII – начала XIX веков.Памятники древней металлургии (Буркина-Фасо). Этот объект, состоящий из пяти элементов, расположенных в разных регионах страны, включает около пятнадцати вертикальных печей, несколько других печных конструкций, шахты и остатки жилищ. Основанный в VIII веке до н. э., город Дурула является старейшим свидетельством развития производства железа в Буркина-Фасо. Другие элементы объекта – Тивега, Ямане, Киндибо и Бекуй – наглядно иллюстрируют интенсификацию производства железа во II тыс. н. э. Несмотря на то, что метод восстановления железа из руды больше не практикуется в наше время, деревенские кузнецы по-прежнему играют важную роль в поставках инструментов и проведении различных ритуалов.

Вавилон (Ирак). Расположенный в 85 километрах к югу от Багдада, этот объект Всемирного наследия включает руины древнего города Вавилон, центра Нововавилонского царства, существовавшего в период с 626 по 539 гг. до н. э., а также прилегающие деревни и сельскохозяйственные районы. Его остатки, внешние и внутренние городские стены, ворота, дворцы и храмы являются уникальным свидетельством существования одной из самых влиятельных империй древнего мира. Будучи местом правления преемственных династий во главе с такими правителями, как Хаммурапи и Навуходоносор, Вавилон олицетворяет пик развития творчества Нововавилонского царства. Связь города с одним из семи чудес древнего мира – Висячими садами Семирамиды – также послужила источником вдохновения для формирования художественной, популярной и религиозной культур в глобальном масштабе.

Могильные курганы Дильмуна (Бахрейн). Объект «Могильные курганы Дильмуна» относится к периоду 2050-1750 гг. до н.э. и включает 21 археологический памятник в западной части острова. Шесть из этих объектов представляют собой курганные поля, в состав которых входит от нескольких десятков до нескольких тысяч курганов. В общей сложности насчитывается около 11 774 мест захоронения, первоначально построенных в форме невысоких цилиндрических башен. Другие пятнадцать объектов включают семнадцать королевских курганов, возведенных в форме двухуровневых погребальных башен. Эти курганы свидетельствуют о существовании примерно во II тысячелетии до н.э. древней цивилизации Дильмун, во времена которой Бахрейн служил торговым центром. Процветание города позволило жителям развить сложную погребальную практику, распространенную среди всех групп населения. Курганы Дильмуна по-настоящему уникальны и отличаются своим масштабом, количеством, концентрацией, а также наличием неповторимых деталей, как, например, погребальные камеры с альковами.

Культурный ландшафт Будж Бим (Австралия). Культурный ландшафт Будж Бим расположен в регионе коренного народа Гундитжмара на юго-востоке страны. Этот объект включает вулкан Будж Бим, Тэ-Рак (Озеро Конда), водно-болотные угодья Куртонитжа и Тайрендарру – область на юге со скалистыми хребтами и обширными болотами. Потоки лавы Будж Бим, соединяющие эти три элемента, позволили народу Гундитжмара создать одну из крупнейших и старейших в мире сетей аквакультуры. Эта сложная система, состоящая из каналов, плотин и дамб, используется для сдерживания паводковых вод и создания рыбохозяйственного бассейна с целью отлова и разведения австралийского речного угря (Anguilla australis), который служил ключевым элементом социально-экономического развития региона в течение шести тысячелетий.

Руины древнего города Лянчжу (Китай). Руины древнего города Лянчжу, относящегося к периоду позднего неолита в Китае (около 3300-2300 гг. до н.э.), расположены в дельте реки Янцзы на юго-восточном побережье страны. Лянчжу – древнее региональное государство c единой системой верований, в основе которых лежало выращивание риса. Данный объект Всемирного наследия состоит из четырех зон: Яошань, плотина в верхнем устье реки, плотина в нижнем устье реки и древний город. Руины Лянчжу являются выдающимся примером древней городской цивилизации. Город имел развитую систему водоснабжения и городского планирования, земляные памятники, а также социальную иерархию, о чем свидетельствуют различия в погребальных памятниках.

Город Джайпур, Раджастхан (Индия). Укрепленный город Джайпур, расположенный в штате Раджастхан на северо-западе Индии, был основан в 1727 году Савай Джай Сингхом II. В отличие от других городов региона, расположенных в холмистой местности, Джайпур был основан на равнине и спроектирован в соответствии с канонами ведической архитектуры, к которым относится прямоугольное расположение кварталов. По обеим сторонам улиц размещаются непрерывной линией торговые лавки c колоннами, которые, соединяясь в центре, образуют обширные площади, называемые chaupars. Рынки, магазины, жилые дома и храмы, построенные вдоль главных улиц, имеют подобные по своей архитектуре фасады. Городское планирование отображает взаимопроникновение идей древних индуистских, а также современных могольских и западных культур. Задуманный как торговая столица, Джайпур сохраняет свои местные коммерческие, ремесленные и кооперативные традиции и по сей день.

Наследие добычи угля Омбилин в Савалунто (Индонезия). Этот промышленный объект, расположенный в изолированном регионе Суматры, был создан голландским колониальным правительством с целью добычи, переработки и транспортировки высококачественного угля с конца XIX до начала XX веков. Главную рабочую силу этого промышленного центра составляли местные жители, а также осужденные к труду жители районов, контролируемых голландцами. Этот объект Всемирного наследия включает рудник, шахтерский городок, хранилища угля в порту Эммахавен и железнодорожную сеть, связывающую шахты с прибрежными объектами. Наследие добычи угля Омбилин представляет собой интегрированную систему, которая позволяла осуществлять глубинную добычу, переработку, транспортировку и отгрузку угля.

Группа курганов Модзу-Фуруити Кофунгун: гробницы древней Японии (Япония). Этот объект, расположенный на плато над Осакской равниной, включает 49 кофунов (в переводе с японского «кофун» означает «древний курган»). Кофуны могли быть разных размеров и форм, в том числе в форме круга, квадрата, морского гребешка или замочной скважины. Эти гробницы предназначались для представителей элиты и содержали различные погребальные предметы: оружие, доспехи и украшения. Внешнюю часть кофунов украшали глиняные фигуры, известные как ханива, которые изготовлялись в форме цилиндров, жилищ, орудий труда, оружия и силуэтов людей. Из 160 тысяч кофунов, расположенных на территории страны, эти 49 мест захоронения дают полное представление о периоде Кофун (III – VI вв. н.э.). Они демонстрируют различия между социальными классами того времени и свидетельствуют о сложной погребальной системе.

Мегалитические кувшины в Сиангкхуанг: Долина кувшинов (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Долина кувшинов, расположенная на плато центрального Лаоса, получила свое название от более 2100 трубчатых по форме мегалитических кувшинов, которые использовались в погребальных обрядах в железном веке. Данный объект состоит из 15 элементов и включает большие кувшины из резного камня, каменные диски, вторичные захоронения, надгробия, карьеры и погребальные предметы, датируемые 500 г. до н.э.- 500 г. н.э. Эти мегалитические кувшины и связанные с ними элементы являются наиболее ярким свидетельством цивилизации железного века, изготовлявшей и использовавшей эти объекты вплоть до своего исчезновения примерно в 500 году н. э.

Баган (Мьянма). Расположенный на изгибе реки Иравади на центральной равнине Мьянмы, Баган является «священным ландшафтом», в котором представлено исключительное разнообразие объектов буддийского искусства и архитектуры. Этот объект, состоящий из восьми элементов, включает многочисленные храмы, ступы, монастыри, места паломничества, а также археологические памятники, фрески и скульптуры. Все эти элементы свидетельствуют о расцвете цивилизации Баган (XI-XII вв. н.э.), когда этот объект наследия был столицей региональной империи. Этот монументальный архитектурный ансамбль отражает силу религиозной преданности жителей древнего буддийского царства.

Совон - корейские неоконфуцианские академии (Республика Корея). Этот объект, расположенный в центральной и южной частях Республики Корея, включает девять совонов – неоконфуцианских академий времён династии Чосон (XV-XIX вв. н. э.). Обучение, почитание ученых и взаимодействие с окружающей средой являлись основными функциями совонов, что было отражено в их дизайне. Расположенные вблизи гор и источников воды, они способствовали душевному и физическому развитию личности. Построенные в виде павильонов здания академий гармонично вписывались в местный ландшафт и были предназначены для поддержания связи человека с природой. Совоны являются свидетельством исторического процесса адаптации китайского неоконфуцианства к корейским условиям.

Райтинг-он-Стоун/Áisínai'pi (Канада). Этот объект расположен к северу от полузасушливых Великих равнин Северной Америки на границе между Канадой и Соединенными Штатами Америки. Долина реки Милк занимает центральное место в топографии этого культурного ландшафта, характеризующегося многочисленными высокими тонкими колоннами худу изумительной формы, образованными вследствие эрозии почвы. Песчаники, расположенные вдоль реки Милк, украшены уникальными гравюрами и петроглифами, оставленными народом Блэкфут (Siksikáíítsitapi). Эти наскальные изображения служили народу Блэкфут средством общения со священными духами. Археологические остатки, найденные на территории этого объекта, относятся к периоду от 1800 г. до н. э. до начала постконтактного периода. Блэкфут считают этот ландшафт священным, что отражается в их многовековых традициях уважения к данному месту и церемониальных обрядах.

Горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory (Чехия/Германия). Этот горнодобывающий регион расположен на юго-востоке Германии (Саксония), и северо-западе Чешской Республики. Erzgebirge/Krušné hory (Рудные горы) являются месторождением различных металлов, добыча которых берет свое начало со времен Средневековья. С 1460 по 1560 годы регион был крупнейшим местом добычи серебряной руды и источником технологических инноваций в Европе. Исторически вторым по значимости полезным ископаемым, добываемым в этой области, было олово. В конце XIX века этот регион стал крупным мировым производителем урана. Культурный ландшафт Рудных гор сформировался под влиянием 800-летней непрерывной добычи полезных ископаемых (с XII по XX вв.) и характеризуется наличием шахт, шахтерских городов, инновационных участков по переработке и плавке руды, а также новаторских систем управления водными ресурсами.

Ландшафт для разведения и дрессуры упряжных лошадей в Кладрубах-над-Лабем (Чехия). Этот объект, расположенный в районе Средний Полаби на песчаной равнине реки Эльба, включает поля, огороженные пастбища, лесные массивы, а также здания, спроектированные с целью разведения и дрессуры лошадей кладрубской тяжелоупряжной породы, используемых в церемониях при императорском дворе Габсбургов. Императорский конный завод был основан в 1579 году, во времена, когда лошадь была основным транспортным средством, важным атрибутом аристократии, а также играла ключевую роль в сельском хозяйстве и военном деле. С тех пор завод является одним из ведущих учреждений по разведению лошадей в Европе.

Система управления водными ресурсами Аугсбурга (Германия). Система управления водными ресурсами в городе Аугсбург последовательно развивалась с XIV века до наших дней. Она включает сеть каналов и водонапорных башен XV-XVII вв., в которых в разное время размещались насосные установки, комнаты водяного охлаждения мясных продуктов, система из трех монументальных фонтанов, а также гидроэлектростанции, которые продолжают обеспечивать город экологически устойчивой энергией. Технологические инновации, создаваемые этой системой управления водными ресурсами, помогли Аугсбургу стать одним из лидирующих городов в области гидротехники.

Кшемёнки, район добычи полосатого кремня (Польша). Расположенный в районе Свентокшиских гор, Кшемёнки представляет собой ансамбль из четырех объектов добычи и переработки полосатого кремня эпохи неолита и бронзового века (около 3900 – 1600 гг. до н.э.). В те времена кремень использовался для производства топоров. На территории этого объекта находится около 4000 скважин и карьеров, а также мастерские и подземные шахтные сооружения. Этот культурный объект представляет собой одну из самых комплексных доисторических систем добычи и обработки кремня, дошедших до наших дней. Кшемёнки предоставляет информацию об образе жизни и работе в доисторических поселениях и свидетельствует об исчезнувшей культурной традиции. Это исключительное свидетельство того, что доисторический период извлечения кремня для производства орудий труда был важной вехой в истории человечества.

Дворцовый ансамбль Мафра – дворец, базилика, монастырь, сад Cerco и охотничий парк Tapada (Португалия). Дворцовый ансамбль Мафра, расположенный в 30 км к северо-западу от Лиссабона, был задуман Жуаном V в 1711 году как символ португальской монархии и государства. Этот прямоугольный архитектурный ансамбль включает дворцы короля и королевы, королевскую часовню в форме римской барочной базилики, францисканский монастырь, а также библиотеку, насчитывающую около 36 тысяч томов. Завершают этот ансамбль геометрический сад Cerco и королевский охотничий парк Tapada. Королевский дворец Мафра – один из наиболее примечательных замыслов короля Жуана V, иллюстрирующий мощь и масштабы Португальской империи. Благодаря сочетанию архитектурных и художественных моделей римского и итальянского барокко, а также произведениям искусства, выполненным по поручению Жуана V, дворцовый ансамбль Мафра является поистине выдающимся образцом итальянского барокко.

Святилище Бон-Жезуш-ду-Монти в городе Брага (Португалия). Святилище Бон-Жезуш-ду-Монти расположено на склонах горы Эшпинью, возвышающейся над городом Брага в северной Португалии. Этот культурный ландшафт, в основе которого – увенчанная церковью священная гора, напоминает христианский Иерусалим. Святилище, строительство которого продолжалось более 600 лет, выполнено в основном в стиле барокко и иллюстрирует европейскую архитектурную традицию создания Сакри-Монти (священных гор), продвигаемую католической церковью в ходе Тридентского собора в XVI веке в ответ на движение Реформации. Центральное место в архитектурном ансамбле Бон-Жезуш занимает Крестный путь, Via Crucis, который тянется вдоль западного склона горы. Здесь расположен ряд часовен, в которых хранятся скульптуры, символизирующие сюжеты Страстей Христовых, а также фонтаны, аллегорические скульптуры и классические сады. Крестный путь ведет к церкви, построенной между 1784 и 1811 годами. Символическими сооружениями этого культурного объекта являются гранитные здания с гипсовыми фасадами, побеленными и обрамленными каменной кладкой, а также знаменитая Лестница пяти чувств, построенная в стиле барокко и украшенная фонтанами, статуями, стенами и другими декоративными элементами.

Храмы псковской архитектурной школы (Российская Федерация). Церкви, соборы, монастыри, крепостные башни и административные здания составляют группу памятников, расположенных в историческом городе Псков на реке Великая на северо-западе Российской Федерации. Главными особенностями архитектуры этих зданий, созданных псковской школой зодчества, являются кубические объемы, купола, подъезды и колокольни, наиболее ранние элементы которых датируются XII веком. Церкви и соборы гармонично сочетаются с окружающим их природным ландшафтом посредством садов, заборов и стен. Под влиянием византийских и новгородских традиций псковская школа зодчества достигла пика своего развития в XV-XVI веках и стала одной из самых влиятельных в стране. Она оказывала значительное влияние на формирование архитектурных стилей в России на протяжении пяти столетий.

Культурный ландшафт Риско-Кайдо и священных гор Гран-Канарии (Испания). Риско-Кайдо расположен в обширной горной местности в центре острова Гран-Канария. Географический ландшафт характеризуется скалами, оврагами и вулканическими образованиями и отличается богатым биологическим разнообразием. На территории этого объекта сохранились свидетельства существования доиспанской островной культуры троглодитов – жилища, зернохранилища и цистерны, – которая развивалась изолированно с момента прибытия североафриканских берберов в первых веках нашей эры до прибытия первых испанских поселенцев в XV веке. Архитектурный комплекс троглодитов также включает культовые полости и два священных церемониальных храма – «альмогарена» – Риско Кайдо и Роке Бентайга. Предположительно, эти храмы являлись местом религиозного культа звезд и поклонения «Матери-Земле».

Обсерватория «Джодрелл-Бэнк» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Обсерватория «Джодрелл-Бэнк» расположена в сельской местности на северо-западе Англии, в условиях отсутствия радиопомех. Она является одной из первых в мире радиоастрономических обсерваторий. Обсерватория была основана в 1945 году с целью исследования космических лучей с помощью данных, полученных радиолокационной системой. Эта действующая обсерватория включает в себя несколько радиотелескопов и функциональных зданий (технические навесы, диспетчерские и т. д.). Обсерватория «Джодрелл-Бэнк» играла важную роль в исследованиях метеоров и Луны, открытии квазаров, разработках в области квантовой оптики, а также отслеживании космических аппаратов. Этот выдающийся технологический ансамбль служит примером перехода от традиционной оптической астрономии к радиоастрономии (1940-1960 гг.), что впоследствии привело к пересмотру понимания Вселенной.

Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом (Азербайджан). Исторический город Шеки расположен у подножия гор Большого Кавказа и разделен на две части рекой Гурджана. Северная, более старая часть города построена на горе, а его южная часть простирается в долину реки. Исторический центр Шеки, восстановленный после разрушения в результате селей в XVIII веке, характеризуется традиционным архитектурным ансамблем домов с высокими остроконечными крышами. Расположенный вдоль важных исторических торговых путей, город был построен под влиянием сефевидских, каджарских и русских архитектурных традиций. Ханский дворец, расположенный на северо-востоке города, а также ряд купеческих домов отражают богатство Шеки, порожденное шелководством и торговлей шелковыми коконами с конца XVIII по XIX века.

Холмы Просекко в Конельяно и Вальдоббьядене (Италия). Этот объект, расположенный на северо-востоке Италии, включает часть винодельческого ландшафта района производства вина Просекко. Местный ландшафт характеризуется холмами с крутыми склонами, небольшими виноградниками ciglioni на узких травянистых террасах, лесами, сельскохозяйственными угодьями и небольшими деревнями. На протяжении веков эта пересеченная местность формировалась под влиянием человеческой деятельности. Начиная с XVII века использование ciglioni создало особый мозаичный ландшафт с параллельно и перпендикулярно расположенными по отношению к холмам виноградниками. В XIX веке техника решетчатых виноградников, bellussera, легла в основу эстетических характеристик этого ландшафта.

Фото: unesco.org Холмы Просекко

Архитектура XX века Фрэнка Ллойда Райта (Соединенные Штаты Америки). Этот объект включает восемь зданий, спроектированных архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в США в первой половине XX века, в том числе «Дом над водопадом» (Милл-Ран, Пенсильвания), Дом Герберта и Кэтрин Джейкобс (Мэдисон, Висконсин) и Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). Они выполнены в стиле «органической архитектуры», для которой характерны открытая планировка, стирание границ между внутренним и внешним пространством и беспрецедентное использование таких материалов, как сталь и бетон. Каждое из этих зданий представляет инновационные решения для удовлетворения потребностей в жилье, работе, отдыхе или отправлении культа. Работы Фрэнка Ллойда Райта этого периода оказали сильное влияние на развитие современной архитектуры в Европе.