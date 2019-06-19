Одесский облсовет рассмотрит вопрос о досрочном увольнении Александра Ройтбурда (дополнено)

Одесский областной совет внес в повестку дня сессии 19 июня вопрос о досрочном разорвании контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

За внесение этого вопроса депутаты проголосовали с третьего раза: первый раз "за" проголосовало 34 человека из 69 присутствоваших. Позже депутаты вернули проект решения на включение в повестку дня и "за" проголосовало 36 человек. Система зарегистрировала это как непринятое решение, но глава облсовета Урбанский все равно внес проект решения в повестку дня.

Проект решения об увольнении Ройтбурда внес депутат облсовета из фракции "Оппозиционного блока" Виталий Саутенков, сославшись на нормы закона "О культуре". Этот депутат неоднократно выступал против назначения художника на пост директора музея, несмотря на то, что Ройтбурд выиграл конкурс, согласно закону "О культуре".

"Для того, чтобы разорвать контракт с директором [подведомственного] музея, нужно иметь на это основания, – комментирует народный депутат Ирина Подоляк, автор норм закона о конкурсном отборе руководителей учреждений культуры. – Основания для разрыва контракта – невыполнение этого контракта. Увеличение продажи билетов, ремонт музея таковыми не являются. Это решение – политическое, это часть реванша "регионалов". Это решение может и должно быть оспорено в суде".

ОБНОВЛЕНИЕ, 14:17. Заместительница главы Одесской ОГА Светлана Шаталова в зале облсовета озвучила цифры: "В 2016 году Одесский художественный музей получил 551 618 грн средств за свои билеты и услуги, в 2018 году эта цифра составила – 1 млн 760 тыс 975 грн. Кроме того, в 2016 году музей привлек 5200 грн благотворительных взносов, а в 2018 году – 331 тыс грн. ОХМ участвует в двух грантовых проектах, привлек 600 тыс грн внебюджетных средств. У музея есть программа развития, она стала дополнением к контракту директора, разрывать который нет оснований".

Депутат Саутенков, в свою очередь, главной претензией озвучил то, что директор ОХМ Александр Ройтбурд не пустил депутатскую комиссию осмотреть запасники и не отвечает на депутатские запросы. Кроме того, его возмутило выступление группы "Хаммерман знищує віруси" в зале музея, и тот факт, что музей поменял логотип без согласования с местной властью. "Если человек готов отвечать за музей, пускай он соответствует своему призванию, а именно отвечает на запросы депутатов", – заявил он.

Глава облсовета Урбанский вынес на голосование принятия проекта решения об увольнении Ройтбурда за основу, но после трех попыток решение не было принято.

Заместительница директора музея Александра Ковальчук опровергла обвинения депутата Саутенков в том, что в ОХМ якобы не проводилась сверка фондов:

Александр Ройтбурд работает директором ОХМ с марта 2018 года.