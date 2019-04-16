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Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари

В здании собора обрушились шпиль и кровля.

Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам де Пари
Собор Нотр-Дам де Пари
Фото: twitter.com

Семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара здания собора Нотр-Дам де Пари.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Мой отец Франсуа Пино и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил Франсуа-Анри Пино.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

Кроме того, как сообщила местным СМИ мэр Парижа Анна Идальго, пожарные сумели эвакуировать ценные предметы культуры и произведения искусства. "Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства", - сказала она.

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежит аукционной дом Christie's, а также бренды модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

Вечером 15 апреля в столице Франции загорелся Собор Нотр-Дам. Пострадавших не было. По состоянию на утро 16 апреля пожар почти полностью потушили. Однако, в здании обрушились шпиль и кровля.

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению собора.

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