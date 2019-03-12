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Байден снова решил баллотироваться в президенты США

"Я попытаю удачу", - сказал он.

Байден снова решил баллотироваться в президенты США
Байден снова решил баллотироваться в президенты США
Фото: EPA/UPG

Бывший вице-президент США Джо Байден, работавший в администрации Барака Обамы, планирует участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного конгрессмена из Демократической партии.

По словам источника, Байден рассказал ему о своем намерении по телефону.

"Я попытаю удачу", - сказал он. Байден также поинтересовался, может ли обсудить некоторые моменты стратегии кампании и предложил встретиться в ближайшее время, надеясь получить поддержку законодателя.

В то же время, пресс-секретарь Байдена Билл Руссо заявил СМИ, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, для Байдена это участие в президентских выборах может стать третьим. В первый раз он стал кандидатом в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру спустя три месяца после начала кампании. В 2008 году он снова стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз. После этого Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента, который он занимал дважды - с 2009-го по 2017 год.

Байден имеет имидж сторонника Украины и в администрации Обамы отвечал за развитие отношений между странами. В прошлом году Байден рассказал про телефонный звонок Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

О своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году бывший вице-премьер заявлял еще в 2016 году.

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