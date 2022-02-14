«Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію» Наталі Сіліної. Уривок із книги

Нова книга Наталі Сіліної «Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію» (видавництво бестселерів Vivat) не замінить гінекологічного огляду й консультації фахівця — воно покликане навчити жінок піклуватися про своє здоров’я. Забудьте, як давню давнину, часи, коли ви панікували, залишившись наодинці із запитаннями, чи в змозі зачати й виносити дитину, чи дійсно клімакс — це страшно, чому секс більше не задовольняє і до чого тут синдром «сухої вагіни». Щаслива жінка здорова й обізнана. І кожен розділ наближатиме вас до цього стану.

Міфи й упередження, хибна самодіагностика й надумані комплекси — ваші спільні з лікарем вороги. Час поговорити про нашу фізіологію відверто і професійно: про симфонію жіночих гормонів у періоди статевого дозрівання чи менопаузи; про застарілі та новітні засоби контрацепції; про вагітність, так, навіть із аномаліями матки!..

Задоволення без зачаття.

Коли вагiтнiсть не входить у плани

Кожну нову пацієнтку під час першої зустрічі я запитую про її репродуктивні плани. І це питання не зумовлене особистою цікавістю. Завдання гінеколога — допомогти зберегти здоров’я жінки. Профілактика аборту — це не просто уберегти людину від можливих ускладнень після процедури, а й насамперед допомогти уникнути емоційної травми, якої зазнає майже кожна після штучного переривання вагітності. Питання «Чи готова я сьогодні до вагітності?» важливо поставити собі, якщо в житті наявний вагінальний секс. Я послуговуюсь таким підходом, обираючи метод конт рацепції для абсолютно здорової жінки.

Коли пацієнтка говорить, що в разі настання вагітності вона не сильно засмутиться й у принципі не проти народжувати, я не наполягаю на доборі надійного методу контрацепції, і коли пацієнтку та її партнера влаштовують перерваний статевий акт чи вирахування «безпечних» (нефертильних) днів, то хай так і буде.

Якщо в жінки не моногамні стосунки, я завжди рекомендую презерватив.

«Я робитиму аборт, якщо завагітнію» або «Я не готова до вагітності» — у цих випадках рекомендую надійні способи профілактики незапланованої вагітності: внутрішньоматковий контрацептив (у народі називають «спіраль»), протизаплідні пігулки (медичний термін — «комбіновані оральні контрацептиви», КОК) або правильно надягнений презерватив, який використовують завжди.

Любі читачки, правильно дібраний метод контрацепції — це до того ж можливість запобігти порушенням вашого жіночого здоров’я. А в деяких випадках є сенс поєднати контрацепцію та лікувальний ефект. Про використання контрацепції з лікувальною метою ітиметься в наступних пунктах цього розділу.

Внутрiшньоматкова контрацепцiя

Поговорімо про один з методів запобігання незапланованій вагітності — внутрішньоматкові контрацептиви.

Тож внутрішньоматкова спіраль (ВМС) — сучасний і досить ефективний засіб контрацепції. Сьогодні існує багато видів ВМС, і для правильного вибору важливо знати специфіку кожного. Звісно ж, добором спіралі займається лікар, ураховуючи індивідуальні особливості пацієнтки, але сучасна жінка має бути здоровою та освіченою, отже, розглянути основні види ВМС однозначно варто.

Внутрішньоматковий контрацептив істотно полегшує життя жінки, захищаючи її від незапланованої вагітності.

Усіх жінок, які вирішили встановити спіраль, та їхніх партнерів щонайперше турбує питання про надійність цього методу. Ефективність будь-якого методу контрацепції оцінюють за індексом Перля — це кількість незапланованих зачать протягом одного року в 100 жінок за умов використання того чи того методу контрацепції: що нижча цифра, то ефективніший метод. У внутрішньоматкового негормонального контрацептива цей показник приблизно 0,5, а в гормональної спіралі — 0,1, тобто ефективність ВМС як методу контрацепції дорівнює майже 100 %.

Типи внутрішньоматкових контрацептивів

1. Негормональні — ті, що виготовлені з пластику чи якого-небудь металу (міді, срібла чи золота).

2. Гормональні — спіралі, які містять гормон левоноргестрел (ЛНГ).

Почнімо з ВМС, які містять мідь. Такі вироби використовують дуже давно. Їхня дія полягає в тому, що спіраль перебуває в порожнині матки та перешкоджає створенню умов для потрапляння заплідненої яйцеклітини в цю порожнину. Загалом зачаття в трубі відбувається, тобто клітина, запліднившись, проходить трубою, але не може прикріпитися до стінки матки. Тому клітина виходить, і починається менструація.

За тим самим принципом діють спіралі зі сріблом і золотом.

Найголовнішим недоліком металовмісних спіралей є те, що в разі їх використання менструації можуть стати ряснішими й тривалішими. А рясні менструації призводять до втрати заліза та розвитку анемії! Якщо в жінки менструації болісні та рясні, то встановлення будь-яких металовмісних спіралей їй протипоказане.

Коли виникає питання, яку спіраль ставити — з умістом золота, міді чи срібла, — важливо знати, чи ви не маєте алергічної реакції на ці метали. У мене була пацієнтка з алергією на срібло, про що сама жінка не знала. Після встановлення спіралі зі срібним кільцем у неї почалася алергічна реакція, і ми видалили ВМС, хоча давно відомо про срібло як чудовий антисептик, воно має антибактеріальні властивості (до того ж спіралі зі сріблом не окиснюються, бо не зазнають впливу органічних кислот, які містяться в порожнині матки). Від таких ситуацій ніхто не застрахований: просто слід знати особливості свого організму.

Спіраль, що містить золото, — ще більш удосконалений варіант внутрішньоматкової контрацепції. Золото біологічно сумісне з організмом людини, ВМС із золотом абсолютно гіпоалергенні. Тож ризик розвитку ускладнень у разі вибору ВМС із золотом мінімальний.

Гормональні спіралі, як було зазначено раніше, містять левоноргестрел — аналог жіночого гормона прогестерону. Після виходу яйцеклітини в яєчнику утворюється жовте тіло й виробляється натуральний прогестерон. Тож левоноргестрел — його синтетичний відповідник. Гормональні спіралі містять певну дозу цього гормона (є ВМС із великою дозою — лікувальною, середньою та зовсім малою). У кожної з них свій термін дії — три роки, п’ять років, а основних принципів дії — два. З одного боку, у цервікальному каналі під впливом левоноргестрелу відбувається згущення цервікального слизу, і сперматозоїди просто не можуть пробитися крізь цей бар’єр, дійти до труби та зустрітися там з яйцеклітиною. Якщо сперматозоїди все ж таки туди потрапляють та запліднення відбувається, то через зміну структури ендометрію немає умов для того, щоб запліднена яйце клітина прикріпилася до стінки матки й розвинулася вагітність. Яйцеклітина виходить, і починається менструація.

Важливо пам’ятати, що правильно дібраний тип внутрішньоматкового контрацептива допомагає розв’язати певні проблеми із жіночим здоров’ям.

Якщо в пацієнтки нормальна менструація, не рясна, не болісна, то я не рекомендую використовувати контрацептив з лікувальною дозою левоноргестрелу. Такі спіралі призначені виключно для жінок з рясними місячними, але встановлювати їх можна лише після з’ясування причини: наприклад, лікар ніколи не встановить внутрішньоматковий контрацептив за наявності в пацієнтки поліпа.

Гормональні спіралі мають захисну дію (через те що левоноргестрел стоншує слизову оболонку матки), запобігають розвитку гіперпластичних процесів ендометрію і, як результат, є профілактикою раку матки.

Установлення ВМС

Ідеальний час для встановлення ВМС — у кінці менструації: шийка в цей період напіввідкрита, а слизовий шар ендометрію вже вийшов. Проте металовмісні спіралі, скажімо, мідні, можна встановлювати і в екстрених випадках. Наприклад, під час статевого акту порвався презерватив і є ризик зачаття. Якщо протягом кількох днів після незахищеного статевого акту встановити мідну спіраль, то захист від незапланованої вагітності складатиме 99 %. Але краще, звісно, добирати контрацепцію планово.

Як відбувається процес уведення ВМС? Наприкінці менструації жінка приходить до лікаря (попередньо здає необхідні аналізи), їй у піхву вводять дзеркало, обробляють шийку матки антисептиком — «Беталіном», «Хлоргексидином» або «Мірамістином» — і встановлюють спіраль. Особисто я призначаю своїм пацієнткам спазмолітики — за кілька днів до менструації — та укол зі спазмолітиком за 30 хвилин до процедури: після цього шийка матки й сама матка будуть розслабленими, а жінка — спокійною. Приблизно 96—97 % моїх пацієнток зауважили, що страх болю під час установлення був набагато сильнішим за легкий дискомфорт, який вони насправді відчули. Загальна анестезія необхідна лише в крайньому разі — якщо жінка панічно боїться процедури.

Чи можна ставити спіраль жінкам, які не народжували? Під час стажування в Бельгії я дізналася, що там використання внутрішньоматкового контрацептива з невеликою дозою левоноргестрелу — найпоширеніший метод серед жінок, які не народжували. Скажу з власного досвіду: у нашій країні ми традиційно не ставимо внутрішньоматкові спіралі таким жінкам. Але якщо ви хочете спробувати цей метод, можете вирішити все з лікарем індивідуально. За відсутності протипоказань і наявності бажання — прошу, ідіть до лікаря.

Скільки триває звикання до ВМС? Внутрішньоматковий контрацептив — це стороннє тіло, і матка, звісно, потребує часу, щоб звикнути до нього. У середньому цей процес у жінок незалежно від типу спіралі триває 3 місяці (вкрай рідко до 6 місяців). Пацієнток можуть турбувати міжменструальні масткі виділення, дуже зрідка місячні можуть стати ряснішими, тривалішими. До цього слід бути готовою.

Існує міф, що після завершення терміну «роботи» спіралі її слід видалити та дати матці 1—2 місяці перепочинку. У мене були пацієнтки, які, прийшовши ставити спіраль після перерви, дуже дивувалися, що вже завагітніли.

Процедура заміни ВМС така: прийшли до лікаря, завчасно здавши мазки, вийняли стару спіраль і встановили нову.