«Неправильные пчелы»

Прочитал в «Левом береге» эссе Семена Глузмана «Кто будет следующий?» . Странные сие мысли уважаемого мною психолога и диссидента. То есть, если президент Зеленский по утрам бегает кроссы, это плохо. А то, что половина сорокалетних, зажиревших пациентов в киевских клиниках с инфарктами, - это хорошо? Может быть, пусть Владимир Александрович и дальше пропагандирует здоровый образ жизни?

Или: ой как плохо, что президент едет на работу и сам за рулем автомобиля. Вы, Семен Фишелевич, быстро забыли, когда кортеж из 19 машин вез тело Януковича по Киеву на работу, а тысячи машин киевских обывателей стояли и ждали по два часа, когда доберется криминальный гарант на работу.

Психолог Глузман почему-то сравнил «любовь к спорту» нашего Зеленского с Путиным и Лукашенко. А почему не с Обамой или с Макроном, которые даже во время рабочих визитов в неспокойную Москву, любили делать непростые для своей охраны утренние пробежки? Глузман использовал известный прием формальной логики в негативном PR, выстроил в один ряд президента-агрессора, последнего диктатора Европы, а затем президента Украины.

Фото: EPA/UPG

Ну и последнее. Я далек от мыслей, что опытный политик Семен Глузман не понимает, почему оппозиция не желает, чтобы земля в Украине стала товаром. Это же так очевидно! Если бы вместо «темы земли», Зеленский дал добро на регулирование деятельности «курок-несушек», сколько и когда им нести яиц, оппозиция точно заявила бы о том, что нести яйца курам можно только по воскресеньям.

Такова объективная логика и демократическая традиция борьбы за власть. И, Семен Фишелевич, Вы об этом прекрасно знаете, гораздо лучше меня. Причина появления Вашего опуса в другом. Пришла во власть молодая элита, а нам с Вами, господин Глузман, пришел час воспитывать внуков. Настала их пора чистить украинские конюшни. Всему свое время, и время всякой вещи под небом.