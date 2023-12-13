Новий формат роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України: головні переваги

З вересня працює новий формат роботи конгресу - Розширені засідання членів Конгресу та Президії Конгресу пройшли в усіх областях – з фокусом на проблемні питання кожного регіону.

Завданнями Конгресу також є вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України створений для сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування. Взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями.

Фото: president.gov.ua Конгрес місцевих та регіональних влад

Новий формат передбачає розширене коло учасників. Це безпосереднє спілкування членів Президії, представників центральних органів різних гілок влади, військових адміністрацій, представників громад. Окрім цього, долучилися саме жителі. Тобто відбувається пряме спілкування з представниками фермерських господарств, з бізнесом, місцевими мешканцями, переселенцями тощо. Це дозволяє більш глибоко зрозуміти потреби жителів.

Громади можуть поставити будь-які питання на різні теми і отримати миттєву відповідь або навіть рішення, адже це формат “питання-відповідей” напряму з міністрами, керівником уряду, спікером парламенту, силовим блоком.

Такий формат в умовах війни надзвичайно важливий та необхідний. Адже мова йде про єдність, про те, що громади, міста, регіони – країна загалом, знаходяться в одному порядку денному.

І з кожним засіданням, зустріччю чи заходом в рамках Конгресу відбувається удосконалення формату.

Наша майбутня перемога – багатокомпонентна. Вона включає як військову складову, так і роботу у тилу. Якісну та ефективну усіх управлінців на кожному рівні.

Конгрес був створений у мирний час. Створювався як майданчик для взаємодії центральних органів влади та місцевих громад, що допомагає розвʼязати нагальні проблеми регіонів. В умовах повномасштабної війни актуальність Конгресу стала в рази більшою. Ми маємо швидко та ефективно відпрацьовувати проблемні питання громад.

Конгрес у собі по суті об'єднує всю повноту влади в Україні. Тому ми повернули в роботу Конгресу динаміку - швидкість та ефективність, така наша мета.

Також важливо, що питання, які будуть обговорені на підсумковому Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, обирають самі громади. На сайті Конгресу триває голосування, де винесено 250 питань, які перед цим обговорювалися на регіональних Конгресах в усіх областях. 10 питань, які наберуть найбільшу кількість голосів будуть винесені в залу засідання Конгресу.

Протягом регіональних засідань було розглянуто 274 питання, з яких вирішено – 54. Інші питання перебувають у стадії виконання.

Найпопулярніші теми, які обговорювались: питання щодо відбудови пошкоджених обʼєктів внаслідок війни, ліквідація наслідків обстрілів, питання вимушених переселенців пільги та кращі умови для бізнесу, розвиток підприємництва в тилових регіонах та допомога бізнесу в прифронтових областях, розмінування земель, захист критичної інфраструктури, допомога та реабілітація військових, розбудова укриттів та безпечний освітній процес, логістичні маршрути України.