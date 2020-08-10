Виведення з тіні аграрної сфери дозволить ввести податок на виведений капітал

Втрати бюджету від тіньового сільського господарства становлять близько 60 млрд гривень. І це можна порівняти з сумою, яка дозволить безболісно позбавити всю країну від податку на прибуток і ввести податок на виведений капітал.

Фото: Олег Петрасюк

За оцінками, зробленими на основі даних Держгеокадастру, ГФС і Держкомстату, у нас в тіньовий обробці знаходиться близько 14 млн га землі. Що таке тіньова обробка? Це землі, які де факто обробляються з метою реалізації сільгосппродукції, а не для власного споживання, - як бізнес. Однак при цьому люди, які обробляють землю, - в тіні, платять в середньому від 140 до 280 грн з гектара землі в рік - тільки податок на землю. Згідно із законом, доходи від продажу сільгосппродукції повинні бути задекларовані, і з них сплачено 18% податку на доходи фізичних осіб. Звільнені від сплати податку тільки ті, хто вирощує продукцію на ділянках площею більше 2 га, однак, під цю пільгу потрапляє невелика кількість землі. При цьому с/г підприємства, які працюють цілком легально, сплачують від 2 тисяч гривень з гектара.

Візьмемо нашу офіційну статистику. Навіть з урахуванням того, що частина тих, хто офіційно зареєстрований, теж частину своєї продукції продає за кеш, середня сплата податків на гектар складає без урахування ПДВ - десь 1600 грн з га. Тобто, це більше ніж в 10 разів більше, ніж у тих, хто повністю знаходиться в тіні.

Тобто виходить очевидний дисбаланс: частина виробників сільгосппродукції приховують реально отримані доходи від реалізації своєї продукції, щоб не платити податки. Власники земельних ділянок або паїв не декларують доходи, отримані з землі, а податкові органи не можуть утримати податки з цих доходів. В результаті «білі» сільгоспвиробники, які працюють легально і платять всі податки, апріорі програють спритним «оптимізаторам», місцеві бюджети і соціальна сфера страждають від нестачі податкових надходжень, і села повільно вимирають.

Все це також породжує досить великий ринок тіньової продукції (а це «скрутки» та інші махінації з ПДВ). І якщо порахувати сукупні втрати бюджету як від прямого ухилення від сплати податків, так і від «скруток», що працюють на тіньовій продукції, то ми отримаємо цифру близько 60 млрд грн недоплати ПДФО, ЄСВ, військового збору, розкрадання ПДВ.

Дана проблема дійсно досягла величезних масштабів і продовжує збільшуватися. Тому одним з пунктів ТОП-10 вимог бізнесу до влади, сформульованих Української радою бізнесу, в яку входить 90 бізнес-асоціацій України, є «Детінізація економіки, зокрема ринку оренди землі і сільгосппродукції, введення єдиного податкового електронного документа для контролю ланцюжка поставок ризикових категорій товарів і стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці». Ми підтримуємо будь-які ініціативи, спрямовані на викорінення цього перекосу і виведення аграрної сфери з тіні.

Законодавці пропонують вирішити цю проблему через встановлення однакового податкового навантаження для всіх товарних с/г земель. Зараз в парламенті розглядається законопроект №3131 і №3131-1. Логіка цих документів в тому, що необхідно ввести певний податковий мінімум, який повинен сплачуватися з кожного гектара товарних с/г землі. Концептуально ми підтримуємо обидва законопроекти: в них є недоліки технічного характеру, але вони несумірні з головною перевагою - вирішується проблема. Крім того, введення такого податкового мінімуму перешкоджатиме спекуляціями на земельному ринку. Землю просто невигідно буде притримувати в розрахунку на спекулятивне зростання цін, нічого на ній не вирощуючи.

Є й інший спосіб: норма, яку ми прописували в своїх пропозиціях, - введення електронних накладних, завдяки яким неможливо без сплати податків реалізовувати свою продукцію. Це блокує махінації з ПДВ. І це наступний крок, який повинен бути реалізований, щоб тінь пішла в минуле, і всі працювали за законом.

Введення цих заходів дозволить замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Чиновники стверджують, що в разі введення НнВК втрати для бюджету складуть 90 млрд - і це в разі зниження ставки до 13%. Так ось ціна тіні в сільському господарстві порівнянна з тим, щоб позбавити всю країну від податку на прибуток і ввести податок на виведений капітал. А якщо ще й не знижувати ставку і залишити 18%, ціна цієї податкової реформи буде дорівнювати або навіть менше суми втрат від тіньового аграрного сектору.