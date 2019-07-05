Заради пам`яті по невинно закатованих про це не можна мовчати!

Хтось міг би пояснити депутату Придворову і його товарищам, які так страшно втомилися від «фашистів і бандерівців», звідки прийшла війна в їх домівку? Чи пам`ять про закатованих жителів Слов`янська вже вивітрилася з мізків його жителів? Після звільнення українською армією Краматорська в місті знайшли 87 невпізнаних трупів, 77 осіб зникло без вісті. Невже 5 років російської агресії й більше 13 тисяч загиблих нічому не вчать?