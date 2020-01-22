Погані новини

Фото: zoda.gov.ua

Нагадаю, що мораторій був запроваджений після Революції Гідності як реакція нової тоді влади на свавілля суцільно корумпованих державних контролюючих органів. Планувалося, що перевірки припиняться на період реформування системи державного контролю. За тодішніми планами, влада мала «очиститися» до кінця 2016 року. Потім мораторій з певними виключеннями двічі подовжували, щоразу на один рік. А з початку 2019 року, мабуть, чиновники вирішили, що, нарешті, держслужбовці-контролери стали янголами. Чи просто гроші в кишенях закінчилися?

Минулий рік підприємців уже перевіряли. Хоча кількість перевірок компаній різними органами сягає сотень тисяч на рік, у моєму колі це не викликало якихось серйозних проблем. До пори, до часу, як виявилося.

На днях, під час довгого бігового тренування (понад дві години в розмовному темпі) традиційно обговорювали актуальні питання. Якщо раніше це була українська чи міжнародна політика чи економіка, то цього разу розмова йшла про повернення практики вимагання хабарів контролюючими органами.

Зокрема, йшла мова про пожежників, які приходять з перевіркою і вимагають до 60 різних документів, які, ніби-то, повинна мати кожна компанія. У тому числі, і за ті роки, коли був мораторій на перевірки пожежників. Мені реально цікаво, чи суттєво збільшилась кількість і небезпечність пожеж під час мораторію? Думаю, що ні. Бо нинішні перевірки легко «закриваються» кількома сотнями гривень і попередженням-натяком «наступного разу прийдемо за рік!»

Особливо мені прикро, що #НоваПодаткова теж не стала новою. Знущаються над підприємцями по-старому. Наприклад, кафе недостатньо мати ліцензію на продаж алкоголю і «пробивати» фіскальні чеки кожному клієнту. Податкові чиновники провели в робочий час контрольну закупку у вигляді «2 по 50 г» саморобної наливки і оштрафували кафе за відсутність КВЕДу на розлив алкоголю. Хоча чек був виданий. Зрештою, штраф у бюджет, звісно, не був заплачений. Домовилися на місці за кілька тисяч гривень.

Затримання в.о. керівника податкової Одеської області свідчить, що проблеми з хабарництвом і «рєшаловом» не тільки «внизу». Корупцією контролюючі органи пронизані наскрізь. Як старі, так і нові брендовані. До речі, розповіді знайомих про хабарі #НоваПоліція також стали масовими.

Мораль?

Яких тобі реформ не вистачає?

Поки масова корупція не зникла - знову запровадити мораторій на перевірки усюди, де можливо.