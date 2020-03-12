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Борис Литвак

Тем, кто был знаком с Борисом Давидовичем Литваком, очень повезло. Это большое счастье – встретить в своей жизни такого человека. Человека, сочетающего в себе прямоту и искренность, честность и самоотверженность, любовь к жизни и людям и стремление помочь, кажется, всем. Помню, как на одном из юбилеев Фонда «Будущее», созданного Борисом Давидовичем для лечения – бесплатного! – детей с церебральным параличом один из многолетних меценатов фонда, Александр Александрович, сказал: «Боря, ты же настоящий цадик!»

Я с ним абсолютно согласен. Цадик в иудаизме – это благочестивый человек, в котором проявляется Божественное присутствие. Цадик освящал ту землю, в которой жил, служил талисманом места, отвращая от города напасти. Это духовный лидер, авторитет, к которому идут за благословением и который даже может совершать чудеса. И это правда - многие годы Борис Давидович совершал вполне реальные чудеса. В «лихие» девяностые, когда денег в стане не было ни на что, построил Центр реабилитации детей-инвалидов «Будущее», который в Одессе знают, наверное, все. С третьего сентября 1996 года и по сегодняшний день в Центре совершенно бесплатно лечатся дети. После этого Борис Давидович построил пансионат для родителей с детьми, приезжающими на лечение в Центр. И живут они там во время лечения тоже бесплатно! А ещё в Центре оборудован компьютерный класс, где пациенты могут бесплатно освоить навыки программирования.

Это, наверное, самые известные чудеса Бориса Давидовича. А ведь до этого было множество других. Почти сорок лет он руководил Одесской детско-юношеской спортивной школой № 2 и воспитал несколько поколений талантливых баскетболистов. А ещё построил стадион при заводе «Кинап», после чего заводская команда стала выигрывать всевозможные соревнования и первенства. По его инициативе и прямом участии был построен Одесский Дворец спорта…

И всю жизнь он помогал людям – знакомым и незнакомым.

А началось всё 11 марта 1930 года, когда в одесском детском приёмнике появился на свет маленький Боря Литвак. Мама, Анна Абрамовна, воспитывала сына одна. Ей помогала соседская женщина Фёкла – светлая и набожная женщина. На их глазах разрушили в 1936 году Преображенский собор… Когда во дворе пансионата при Центре была построена Православная часовня Святого Пантелеймона-целителя, там появилась икона Святой Фёклы, а когда в 2000 году Борису Давидовичу вручили орден Украинской православной церкви, он сказал: «Понимаю, что орден мне дают за создание Детского реабилитационного центра. Но заслужил его не я, а Фёкла, и орден я отнесу на её могилу».

Анна Абрамовна работала на заводе «Кинап», и когда началась Великая Отечественная война, одиннадцатилетний Боря помогал ей на заводе – работать на оборону. Мама с сыном эвакуировались из Одессы на самом последнем теплоходе, за три недели до прихода немцев. К этому моменту Борис окончил три класса школы. Учиться дальше не было возможности – нужно было работать. В эвакуации, в Узбекистане, он работал на машинно-тракторной станции. А когда в 1944 году вернулся с мамой в Одессу, то сразу пошёл работать слесарем на тот самый «Кинап», на котором в общей сложности проработал двадцать пять лет. Вся его семья работала на этом заводе: мама – сорок семь лет, жена, Римма Алексеевна - тридцать два. Уже в 1947 году Литвак стал игроком юношеской футбольной команды «Пищевик». Вся его последующая жизнь будет связана со спортом.

Пришло время, и Бориса призвали в армию. Его футбольный талант там сразу заметили – и взяли в штатный состав футбольной команды Минского дома офицеров. Взяли, а потом не хотели отпускать!

В 1953-м он вернулся домой. Продолжая работать, в 1959 году поступил на заочное отделение факультета физического воспитания Одесского педагогического института. Окончив его, пошёл работать в автомеханический техникум. И очень скоро возглавил там кафедру физвоспитания. Тогда же, в 1950-х, в его жизни произошли два важнейших события – в 1954-м он женился, а в 1955-м родилась их с Риммой дочь, Ирина. А в 1977-м Борис Давидович возглавил детскую юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 2.

Его любили все – ученики, коллеги, спортсмены, знакомые и друзья. Жизнь складывалась замечательно. Всё изменила трагедия. В возрасте тридцати шести лет умерла единственная, любимая, лучшая в мире для отца дочь… Перед смертью она сказала ему: «Папа, твои тренеры ходят по школам, отбирают самых здоровых, самых высоких детей. А эти дети могут и без тебя обойтись в этой жизни. Помоги тем, кто не в состоянии даже перейти футбольное поле. Папа, помоги им».

С этого момента жизнь Бориса Давидовича полностью изменилась. Он решил построить реабилитационный центр для детей-инвалидов. Теперь все его мысли были только об этом. Все силы, вся энергия была направлена на это. И всё – благодаря словам Ирины.

«Понимаешь, мы любим своих детей», - вспоминал Борис Давидович. «Это – необратимая штука. Но каким предметом гордости она была у меня! Где бы она ни работала – все восхищались ею. Во всех проявлениях. Было чем гордиться. Это такое было чудо! Она была земной – и вместе с тем – там, в небе. Чтобы помочь кому-то. она была готова лететь на край света. Она знала шесть языков. Французский у нее был такой!.. Люди мне говорили, что французы не знают так историю Франции и культуру Франции, как знает их Ирочка!.. Она была, безусловно, чистейший человек, прекрасный, добрый, бескорыстный и самоотверженный. Центр создан благодаря ей. Она для меня – святая. И центр – святое дело. Он заслуживает абсолютной чистоты. И всё, что может загрязнить репутацию Центра – грязнит репутацию Ирочки. Это для меня смертельно. Она со мной. Она – в этом Центре. Она оттуда не выходит. Там слышно её дыхание».

Построить такой уникальный Центр в девяностые, когда всё вокруг разваливалось, было практически невозможно. Но для Бориса Давидовича этого слова не существовало. Сотни людей помогали ему. Он умел найти общий язык со всеми – бизнесменами и политиками, поэтами и актёрами, прокурорами и бандитами. Его ведь любили и так. И называли «совестью Одессы». А когда узнавали, для какого дела нужна помощь, отказать было невозможно.

В 1996 году, после преодоления огромного количества трудностей и преград, Центр открылся. Этому предшествовало чудо – при монтаже с третьего этажа упало тяжёлое окно. Казалось, жертвы неизбежны. Всех спас… ангел. Скульптуру бронзового ангела установил на фасаде здания Михаил Рева. Не зря ведь вся Одесса называет этот дом «Домом с ангелом». Окно ударилось о его крыло и отлетело туда, где никого в тот момент не было…

Вторым чудом стал коллектив Центра. Врачи, медсёстры, весь персонал многие годы работал за копейки. Все были воодушевлены идеей помощи детям. Ведь лечение и реабилитация вот уже двадцать четыре года являются бесплатными.

А потом началась ежедневная, тяжёлая рутинная работа. И постоянные поиски денег для поддержания работы Центра.

Пожалуй, самый лучший рассказ о Литваке – написанный Георгием Голубенко «Один день Бориса Давидовича». Повествование ведётся от лица собаки Джульки, любимицы Бориса Давидовича, которая проводила с ним дни и ночи. В рассказе описывается выходной день, в течение которого Литвак решает множество вопросов, помогая совершенно незнакомым людям. И вот, в самом конце дня, Борис Давидович спрашивает у дежурной Центра, Эммы Францевны, есть ли ещё к нему посетители.

«Двое, – говорит она. – Посол Соединенных Штатов Америки, специально из Киева приехал, и сантехник из центра.

– Пускайте обоих, – кивает Борис Давидович.

– О, господин Литвак! – появляясь в кабинете, восторженно разводит руками мужчина заграничного вида. – Я только что осмотрел ваш потрясающий центр!

– Я тоже осмотрел, – мрачно вторит ему сантехник.

– Я много слышал об этом центре, – продолжает посол, – но то, что я увидел, меня поразило!

– И меня поразило, – соглашается сантехник. – В подвале трубы полопались. На первом этаже кто-то раковину расколол…

– Думаю, что нигде в мире, – продолжает посол, – мы не найдем ничего подобного!

– Ну найти, вообще-то, можно, – говорит сантехник, – и трубы, и раковину. Например, на Староконном базаре. Но деньги нужны…

– Кстати, о деньгах, – подхватывает посол. – Я слышал, что у вас в центре бывали лидеры многих стран. Так что с деньгами и оборудованием, я думаю, у вас все в порядке!..

– О да! – соглашается Борис Давидович. – Тут мы идем со знаком плюс.

– То есть как? – спрашивает дипломат.

– Очень просто, – отвечает Борис Давидович. – После всех этих посещений у нас, правда, ничего не прибавилось, но, с другой стороны, ничего и не пропало!».

В конце этого напряжённого дня Борис Давидович с Джулькой выходят на залитую луной Пушкинскую, и каждый думает о своём.

«Литвак построил… Литвак создал… – думает Борис Давидович, глядя на это здание и на золотого ангела, парящего над входом в него. – Да разве тут в Литваке дело?! Её это идея была. Её… “Что ж ты, папа, – говорила она, – самых здоровых к себе в спортивную школу отбираешь, а о больных кто подумает?” Ну вот, подумал, построил. Только она этого уже никогда не увидит, доченька моя единственная… Никогда… Господи Боже ты мой, ну как же после этого верить в твою справедливость?..»

За годы работы в Детском реабилитационном центре, который носит теперь имя Бориса Давидовича Литвака, получили медицинскую помощь более 28 тысяч детей.

«Добро нужно делать тихо. Так, чтобы об этом никто не знал», - так когда-то определил он свой жизненный девиз. А ещё всегда спрашивал о человеке, которого ещё не знал: «Квартирует ли в нём совесть?». И делил всё человечество на две категории: «солнечные пацаны» и «грязные животные»… И кто скажет, что он был не прав?

Герой Украины, почетный гражданин Одессы Борис Давидович Литвак ушёл из жизни 10 апреля 2014 года. Это был его любимый праздник – День освобождения Одессы.

Сейчас его именем назван не только Детский реабилитационный центр, но и Детская юношеская спортивная школа, которой он столько дет руководил.

А в 2018 году имя Бориса Литвака получила улица в центре Одессы.

Фотографии из страницы памяти Бориса Литвака на Фейсбуке.

Евгений Деменок Евгений Деменок , Один из организаторов «Форума одесской интеллигенции». Член Президентского совета Всемирного клуба одесситов.
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