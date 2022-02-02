Коротко о злободневном

2. У немцев комплекс меншовартости перед победителем в войне и глубокие корни Штази сквозь все общество и они будут выяснять отношения внутри себя. Подаренный госпиталь тоже говорит о внутреннем состоянии дарителей. Многословный адмирал уже на пенсии, Канарис из него не вышел.

1. У британцев комплекс Чемберлена и они не сдадут Украину.

Фото: EPA/UPG

2. У немцев комплекс меншовартости перед победителем в войне и глубокие корни Штази сквозь все общество и они будут выяснять отношения внутри себя. Подаренный госпиталь тоже говорит о внутреннем состоянии дарителей. Многословный адмирал уже на пенсии, Канарис из него не вышел.

3. Американцы солидны и отказываются кинуть кость собаке. Они, как уже сказали, имеют 18 версий плана. Их устроят все варианты.

4. Загнанная в угол крыса опасна. Но, в данном случае, не считает себя крысой, а, скорее, саблезубым тигром, и предпочтет покрасоваться, без превращения в крысу.

5. У нас тоже много комплексов. Но гражданское общество, нацгвардия, армия и ветеранская среда сильны, как никогда за эти 8 лет. Это понимают и партнеры(иначе бы никто сюда не гнал стингеры и джевелины), и недруги.

6. Харьков 2022 сильно отличается от Харькова 2014. Как настроениями значительной части населения, так и количеством вооружённых людей в городе и рядом.

7. Посмотрим, какие корабли войдут в Чёрное море на следующей неделе, какие самолёты прилетят на базы в Турции и Польше с Румынией. Вероятность закрытия украинского неба со стороны НАТО в случае обострения, велика.

8. Смотреть надо не на эвакуацию семей дипломатов, а на реальные передвижения армий всех участников. Уверен, не только звёздочки на погонах под Воронежем видны из космоса, но и каждый, кто подходит к границе, заметен через крестик наведенных на границу систем.

9. Спасибо Литве. Именно Стингеры были крайне важны. Остались Пэтриоты или аналоги.

10. И, главное, спасибо Путину. За 8 лет он создал и сплотил украинскую политическую нацию, гражданское общество, ветеранское и волонтерское движение, создал предпосылки вооружения и обучения армии. Забрал наиболее агрессивно-антиукраински настроенных граждан, а пятую колонну заставил зарыться глубоко в норы. Думаю, большая часть этих нор, известна.