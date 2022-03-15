ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ГоловнаБлогиБлог Александра Кирша

Налоги военного времени

Премьер обратился к бизнесу с призывом возобновления/непрекращения предпринимательской деятельности там, где это возможно. Считаю, что сейчас и государство срочно должно пойти на дополнительные серьёзные встречные меры. Хотя бы для малого бизнеса.

Фото: пресс-служба НБУ

Те славные малые, которые продолжают работать на нашу экономику даже сейчас, обеспечивают занятость себе и другим (попутно экономя государству затраты на компенсационные выплаты потерявшим работу), которые дают стране так необходимую продукцию (а иногда — и валютную выручку), должны получить военные налоговые льготы «для самых маленьких».

Во-первых, в 2 раза (с 18% до 9%) должен быть снижен налог с дохода физлиц-предпринимателей на общей системе обложения.

Во-вторых, на «единналожников» группы 2 весь военный период должны быть распространены сегодняшние условия обложения группы 1 — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, то есть около 250 грн в месяц.

В-третьих, «единоналожникам» самой группы 1 единый  налог должен быть снижен  в 2 (с небольшим) раза — до 120 грн в месяц.

В-четвёртых, ставка единого налога для предприятий и предпринимателей группы 3 должна быть снижена на 2 пункта: с 3% + НДС — до 1% + НДС, а с 5% без НДС — до 3% без НДС.

Это — льготы не просто малому бизнесу. Это — льготы Украине.

P. S. Это — ещё и удар по врагу. По неофициальным данным, он, кстати, уже потерял убитыми в Украине больше, чем весь СССР (а не только россия!) за 9 лет (!!!) афганской войны. К ударам нашей армии — добавим экономический удар «от самых маленьких».

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Другие записи блога:
Читайте також