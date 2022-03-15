Налоги военного времени

Премьер обратился к бизнесу с призывом возобновления/непрекращения предпринимательской деятельности там, где это возможно. Считаю, что сейчас и государство срочно должно пойти на дополнительные серьёзные встречные меры . Хотя бы для малого бизнеса.

Фото: пресс-служба НБУ

Те славные малые, которые продолжают работать на нашу экономику даже сейчас, обеспечивают занятость себе и другим (попутно экономя государству затраты на компенсационные выплаты потерявшим работу), которые дают стране так необходимую продукцию (а иногда — и валютную выручку), должны получить военные налоговые льготы «для самых маленьких».

Во-первых, в 2 раза (с 18% до 9%) должен быть снижен налог с дохода физлиц-предпринимателей на общей системе обложения.

Во-вторых, на «единналожников» группы 2 весь военный период должны быть распространены сегодняшние условия обложения группы 1 — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, то есть около 250 грн в месяц.

В-третьих, «единоналожникам» самой группы 1 единый налог должен быть снижен в 2 (с небольшим) раза — до 120 грн в месяц.

В-четвёртых, ставка единого налога для предприятий и предпринимателей группы 3 должна быть снижена на 2 пункта: с 3% + НДС — до 1% + НДС, а с 5% без НДС — до 3% без НДС.

Это — льготы не просто малому бизнесу. Это — льготы Украине.

P. S. Это — ещё и удар по врагу. По неофициальным данным, он, кстати, уже потерял убитыми в Украине больше, чем весь СССР (а не только россия!) за 9 лет (!!!) афганской войны. К ударам нашей армии — добавим экономический удар «от самых маленьких».