Президент Мексики отменил визит в США из-за спора о стене Дональд Трамп потребовал, чтобы строительство профинансировала Мексика.

Энрике Пенья Ньето Фото: www.globalmedia.mx

Президент США Дональд Трамп заявил, что его мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето стоит отменить визит в Вашингтон, если Мексика не собирается платить за стену на границе с Соединенными Штатами. В ответ Пенья Ньето сообщил, что отменил намеченную на 31 декабря поездку.

Заявления оба президента сделали в твиттере.

Накануне Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на сухопутной границе с Мексикой. Трамп ранее говорил, что Мексика гарантированно возместит расходы США на строительство стены, а переговоры об этом с мексиканской стороной начнутся очень скоро.

Пенья Ньето осудил указ Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и в очередной раз заявил, что Мексика не будет за нее платить.

Защитная стена между странами, по задумке Трампа, призвана ограничить наплыв наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа.