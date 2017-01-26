Президент Мексики отменил визит в США из-за спора о стене
Дональд Трамп потребовал, чтобы строительство профинансировала Мексика.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето стоит отменить визит в Вашингтон, если Мексика не собирается платить за стену на границе с Соединенными Штатами. В ответ Пенья Ньето сообщил, что отменил намеченную на 31 декабря поездку.
Заявления оба президента сделали в твиттере.
Накануне Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на сухопутной границе с Мексикой. Трамп ранее говорил, что Мексика гарантированно возместит расходы США на строительство стены, а переговоры об этом с мексиканской стороной начнутся очень скоро.
Пенья Ньето осудил указ Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и в очередной раз заявил, что Мексика не будет за нее платить.
Защитная стена между странами, по задумке Трампа, призвана ограничить наплыв наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.
По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа.