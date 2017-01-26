Победа правых во Франции и ФРГ разрушит Европу, - премьер Испании Рахой надеется на победу консервативного кандидата Франсуа Фийона во Франции.

Мариано Рахой Фото: EPA/UPG

Победа на президентских выборах во Франции крайне правого кандидата Марин Ле Пен или победа на парламентских выборах в Германии антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" станет катастрофой, которая разрушит Европу.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает The Local.

"Я даже не хочу думать об этом, это было бы катастрофой, это бы просто означало разрушение Европы", - отметил Рахой.

По его словам, Ле Пен хочет покинуть Европу так, будто Европа является "источником всех бед".

"Ле Пен объявила о планах проведения референдума. Она хочет, чтобы Франция покинула Европу, как будто Европа была источником всех бед. Я бы хотел, чтобы она посетила другую часть света", - добавил испанский премьер.

Ранее Марин Ле Пен пообещала, что в случае избрания президентом откажется от евро и организует референдум по выходу страны из ЕС.

"Этого не произойдет. Я убежден, что все будет хорошо в Германии, и я абсолютно уверен, что проблем не будет у Франции", - отметил Рахой, добавив, что надеется на победу консервативного кандидата Франсуа Фийона.

"Очень важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо", - подчеркнул Рахой.