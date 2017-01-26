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Боевики ИГИЛ отрезали армию Асада в Алеппо от снабжения, - правозащитники

В сирийской армии отрицают сам факт атаки со стороны джихадистов.

Боевики ИГИЛ отрезали армию Асада в Алеппо от снабжения, - правозащитники
боевики ИГИЛ
Фото: EPA/UPG

В результате интенсивной атаки боевиков "Исламского государства" сирийская армия была отрезана от маршрута поставок, который связывает Алеппо с другой частью Сирии, подконтрольной правительству.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

"Столкновение между сирийскими правительственными войсками и боевиками: ИГИЛ юго-восточнее Алеппо перекрыли дорогу Ханашер - Итрия, единственный путь для поставок правительства в город", - заявили в SOHR.

В свою очередь сирийский военный источник отрицал данную информацию, заявив, что в указанном районе не было атаки со стороны боевиков ИГИЛ.

Напомним, ранее в январе боевики ИГИЛ разрушили часть амфитеатра в Пальмире.

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Тэги: Сирия, "Исламское государство" (ИГИЛ)

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