Боевики ИГИЛ отрезали армию Асада в Алеппо от снабжения, - правозащитники В сирийской армии отрицают сам факт атаки со стороны джихадистов.

боевики ИГИЛ Фото: EPA/UPG

В результате интенсивной атаки боевиков "Исламского государства" сирийская армия была отрезана от маршрута поставок, который связывает Алеппо с другой частью Сирии, подконтрольной правительству.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

"Столкновение между сирийскими правительственными войсками и боевиками: ИГИЛ юго-восточнее Алеппо перекрыли дорогу Ханашер - Итрия, единственный путь для поставок правительства в город", - заявили в SOHR.

В свою очередь сирийский военный источник отрицал данную информацию, заявив, что в указанном районе не было атаки со стороны боевиков ИГИЛ.

Напомним, ранее в январе боевики ИГИЛ разрушили часть амфитеатра в Пальмире.