Спецтема Россия Советник Путина предложил ограничить интернет в России Советнику Путина не нравится, что зарубежные компании закрыты для российских правоохранительных органов.

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Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал ограничение интернета в РФ единственной возможностью обеспечить информационную безопасность.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - сказал Клименко на лекции "Информационная безопасность России" в Военной академии Генштаба.

По словам Клименко, работающие в России зарубежные компании часто не отвечают на запросы правоохранительных органов.

"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование", - сказал он.

Клименко добавил, что если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

В конце декабря Клименко заявил, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета.

"Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - сказал он в интервью RT.

По словам Клименко, одна из задач России - "отрегулировать российский сегмент интернета" для того, чтобы не допустить сценария, подобного отключению страны от мирового интернета.

В 2016 году Китай занял последнее - 65место - в рейтинге свободы интернета freedom house. Россия в этом рейтинге на 52 месте. Зарегистрированные в Китае компании обязаны предоставлять пользовательские данные по запросам спецслужб, пишет freedom house. В стране также были введены поправки в уголовный кодекс, увеличивающие ответственность за "распространение дезинформации" в социальных сетях. Интернет-компании, которые отказываются сотрудничать, блокируются, указывает организация. Доступ к мировому интернету в Китае контролируется девятью государственными операторами.