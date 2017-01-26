Трамп заморозил сделанный Обамой денежный перевод Палестине Представители США заявили палестинскому премьеру, что средства не могут быть перечислены в ближайшем будущем.

Дональд Трамп Фото: EPA/UPG

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила перевод в $221 млн Палестинской автономии, который ранее одобрил Барак Обама.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

Собеседник издания отметил, что представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в ближайшем будущем.

24 января сообщалось, что ушедшая администрация 44-го президента США Барака Обамы в последний день своей работы в Белом доме уведомила Конгресс о переводе $221 млн властям Палестинской автономии. Это произошло "за несколько часов" до того, как присягу на пост президента США принял Дональд Трамп. Помимо этого, ушедшая администрация в свой последний день перечислила еще $4 млн на программы по борьбе с изменением климата и $1,25 млн различные фонды ООН.

Согласно тексту уведомления, которое администрация Барака Обамы направила в Конгресс, $221 млн, выделенный Палестинской автономии, пойдет на гуманитарную поддержку региона и проведение реформ, в том числе и политической.