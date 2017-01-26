Россия - европейский лидер по нарушению прав человека, - ЕСПЧ В целом в 2016 году ЕСПЧ принял 993 решения о нарушении прав человека.

ЕСПЧ Фото: nytimes.com

В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в ЕСПЧ.

"Среди стран-членов Совета Европы больше всего постановлений, в которых определено хотя бы одно нарушение конвенции по правам человека, в 2016 году было принято относительно России (222 постановления), Турции (77), Румынии (71), Украины (70), Греции (41) и Венгрии (40)", - заявили в ЕСПЧ.

В целом в 2016 году Суд принял 993 решения о нарушении прав человека. Самое большое количество нарушений касалось прав на свободу и безопасность (286), негуманного отношения и унижения (193), прав на справедливый суд (176).

Как также заявили в ЕСПЧ, сегодня на рассмотрении находится 28,5 тыс. дел, среди которых шесть тысяч являются приоритетными.

Напомним, ранее на этой неделе родственники погибших в трагедии под Волновахой подали в ЕСПЧ жалобу на Украину и РФ.