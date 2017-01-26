В Раде предлагают перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим Сейчас посольства стран мира в Израиле находятся в Тель-Авиве.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 5715 о перенесении посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим.

Соответствующий законопроект подал народный депутат от "Воли Народа" Александр Фельдман.

Законопроект должны рассмотреть в комитете иностранных дел, бюджетном комитете и в комитете по предотвращению коррупции.

Как сообщалось ранее, 22 января, через день после своей инаугурации, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и эти переговоры были "очень хорошими". Также в Белом доме сообщили, что США находятся "на начальном этапе" обсуждения планов по переносу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

При этом экс-президент США Барак Обама резко критиковал позицию Израиля относительно программы поселений в населенном палестинцами Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. За несколько часов до инаугурации Трампа 20 января Обама успел перевести палестинцам $ 221 млн.

Ранее, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании.

Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.

Сейчас посольства стран мира в Израиле находятся в Тель-Авиве. После того, как в августе 2006 года правительство Коста-Рики объявило о переводе своего посольства из Иерусалима в Тель-Авив, а 25 августа того же года правительство Сальвадора последовало его примеру, в Иерусалиме не осталось дипломатических миссий иностранных государств.