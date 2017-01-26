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Нуланд уходит в отставку

На этой неделе с должностей уйдут и несколько других высокопоставленных дипломатов.

Нуланд уходит в отставку
Виктория Нуланд
Фото: EPA/UPG

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку.

Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, в течение первой недели президентства Дональда Трампа с должностей уйдут и несколько других высокопоставленных дипломатов. В частности, заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди планирует оставить свой пост 27 января.

Кроме того, 25 января в отставку подали помощники госсекретаря Джойс Бар и Мишель Бонд.

В день инаугурации Дональда Трампа ушел с должности помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Грегори Старр.

Напомним, комитет Сената США по международным отношениям одобрил назначение на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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Тэги: США, отставка, Госдепартамент США, Виктория Нуланд

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