Трамп назвал применение пыток оправданным В США готовят временный запрет выдачи виз гражданам семи стран.

Трамп Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование пыток в отношении подозреваемых в терроризме в американских тюрьмах является эффективным и может быть оправдано.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News в среду, передает Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о вероятности возвращения таких пыток, как имитация утопления, Трамп заявил, что за последние сутки он общался с высокопоставленными представителями разведки и спросил у них, работают ли пытки. "И ответ был да, однозначно", - отметил Трамп.

Он привел пример убийств, которые совершают боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) на Ближнем Востоке, убивая людей и снимая это на видео. По его словам, ИГИЛ делает вещи, "о которых никто не слышал со времен Средневековья". "С огнем нужно бороться с помощью огня", - подчеркнул американский лидер.

В то же время он добавил, что в этом вопросе полагается на мнение своей команды, в частности, на главу ЦРУ Майка Помпео и министра обороны Джеймса Меттиса. "Но считаю ли я, что это работает? Безусловно, это работает", - сказал Трамп.

Как сообщают СМИ, с целью предупреждения попадания на территорию США лиц, которые могут представлять угрозу национальным интересам страны, в администрации президента США идет разработка проекта указа, который предусматривает приостановку приема беженцев из Сирии сроком на 120 дней, а также временный запрет выдачи виз гражданам семи стран: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Как сообщает Associated Press, исключения будут сделаны для дипломатов, визитов по линии НАТО, а также для тех, кто едет в США на работу. По информации The New York Times, всего количество принимаемых беженцев в течение 2017 года планируется сократить более чем вдвое - с нынешних 110 тыс. до 50 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, Трамп предлагает сократить финансирование ООН.