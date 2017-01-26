Спецтема Россия На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв По предварительным данным, погиб один человек.

Взрыв произошел на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Пензе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Пензенской области.

По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушились металлические конструкции на площади 600 квадратных метров.

В Центре медицины катастроф сообщили, что погиб один человек. В МЧС заявил, что данные о погибших и пострадавших уточняются.

По информации "Интерфакса", причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

"На объекте проводилась сварка, предварительно, с нарушениями техники безопасности и соответствующей технологии, что могло спровоцировать детонацию", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что взрыв произошел с последующим обрушением конструкций здания над паровой турбиной.

Напомним, 22 декабря в переходе метро в Москве взорвался газовый баллон. Пострадали четыре человека.