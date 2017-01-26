Сирийская оппозиция отвергла предложенный РФ проект конституции Противники Асада настаивают на том, что сирийцы - единственные, кто имеет право писать конституцию.

Сирия Фото: www.timesofisrael.com

Оппозиция Сирии отклонила проект конституции страны, который предложила Россия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль-Ариди.

"Мы сказали им [росиянам], что сирийцы - единственные, кто имеет право писать конституцию. Опыт Пола Бремера в Ираке вполне показателен: когда конституция написана другой страной, она не будет работать", - сказал он.

Пол Бремер - полномочный представитель Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах.

Накануне стало известно содержание проекта конституции Сирии, написанного Россией. Проект конституции предлагает сирийцам избирать президента сроком на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Кроме того, предполагается перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента. Также предлагается создать в Сирии курдскую автономию.

В документе также фиксируется "право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального". Также исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии начались 23 января в Астане. В них приняли участие представители официальных властей страны и вооруженной оппозиции, России, Турции, Ирана, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол.

Напомним, конфликт между сторонниками и противниками Башара Асада начался в марте 2011 года и со временем перерос в гражданскую войну. По оценкам ООН, жертвами конфликта стали более 360. тыс. человек, правозащитники сообщают о более чем 470 тыс. погибших.