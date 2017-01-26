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Более 80 членов парламента Британии будут голосовать против Brexit

Тысячи британцев будут протестовать против "Брексит" 25 марта.

Более 80 членов парламента Британии будут голосовать против Brexit
"Брексит"

82 британских парламентария будут голосовать против выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает Metro.

Издание отмечает, что, хотя большинство из этих депутатов представляют те избирательные округа, где население проголосовало "за" выход Британии из ЕС на референдуме в прошлом году, члены парламента все равно идут против желания избирателей. Также некоторые депутаты воздержатся от голосования за 50 статью, которая и должна начать процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС.

17 депутатов, которые будут голосовать против "Брексита", относятся к Лейбористской партии, шесть - к Либерально-демократической, один - к Партии зеленых, один - к Тори, 54 - к Шотландской национальной партии, еще трое - к Социал-демократической и лейбористской партии .

Отметим, чтобы увеличить давление на депутатов, тысячи британцев будут протестовать против "Брексит" 25 марта, примерно раз в то время, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается ввести в действие 50 статью.

Напомним, 24 января Верховный суд Британии не разрешил премьер-министру Терезе Мэй начать выход страны из ЕС без соответствующего решения парламента. Также, согласно решению суда, правительство Великобритании не обязано консультироваться о выходе из ЕС с частями страны, имеющими определенную автономию, - Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.

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Тэги: Великобритания, "Брексит"

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