Хиллари Клинтон может стать телеведущей "Она очень серьезно говорит об идее собственного шоу".

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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон может стать ведущей собственного телевизионного шоу, которое будет посвящено актуальным проблемам современности.

Об этом сообщил обозреватель журнала Тownhall Эд Кляйн со ссылкой на свои источники.

"Она очень серьезно говорит об идее собственного шоу. В качестве ведущей она будет обсуждать ежедневные темы с прогрессивной точки зрения, приглашать интересных гостей, будет брать интервью у мировых лидеров и прогрессивно мыслящих людей", - пишет Кляйн.

По его словам, для Клинтон это "способ возвращения на позиции для еще одного президентского забега", который "стартует через год или около того".

"Она совершенно точно настроена не пропадать, а сосредоточится на том, чтобы оставаться в центре внимания и продолжать сражаться, вдохнуть новую энергию в Демократическую партию и десятки миллионов поклонников. Она знает, что так же поведет себя и Обама", - процитировал свой источник Кляйн.

Напомним, ранее Клинтон отказалась от борьбы за кресло мэра Нью-Йорка.