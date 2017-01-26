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Хакеры атаковали компьютерную сеть вооруженных сил Швеции

В результате пришлось отключить систему, используемую при военных учениях.

Хакеры атаковали компьютерную сеть вооруженных сил Швеции
Фото: http://vesti.kz

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему, которая использовалась при военных учениях.

Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал официальный представитель вооруженных сил Швеции Филип Саймон, кибератака повлияла на компьютерную систему Caxcis.

"С тех пор система отключена", - сообщил он.

О том, когда именно произошла атака и кто может за ней стоять, он не уточнил.

Напомним, ранее президент Украины Порошенко призвал Запад вместе бороться с российскими кибератаками.

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Тэги: Швеция, хакеры, военные

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