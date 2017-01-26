Трамп предлагает сократить финансирование ООН, - NYT США могут сократить финансирование ООН и других организаций на 40%.

Фото: EPA/UPG

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указы о существенном сокращении финансирования ООН, а также других международных организаций.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, США намерены отказаться финансировать агентства ООН и другие международные организации, предоставившие статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины. Если документ будет утвержден, то финансирования также лишатся организации и программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР.

Финансирования также лишатся организации, которые "контролируются или подвержены существенному влиянию стран, спонсирующих терроризм" или нарушающих права человека.

Для всех остальных международных организаций финансирование предложено сократить "по меньшей мере на 40%".

Также предлагается рассмотреть вклад США в миротворческие операции и в Международный уголовный суд.

Еще один проект указа, разработанный администрацией Трампа, призывает пересмотреть все международные договора, не связанные с нацбезопасностью, эктрадицией преступников или торговлей. Отмечается, что повторной оценке подлежат Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция о правах ребенка.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что он намерен пересмотреть участие США в международных организациях и соглашениях. После вступления в должность он подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства.