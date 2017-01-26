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В индийском аэропорту у священника изъяли три золотых слитка в обертке от шоколада

Католического священника выдало подозрительное поведение на таможне.

В индийском аэропорту у священника изъяли три золотых слитка в обертке от шоколада
Фото: Depositphotos/bashta

Сотрудники таможенной службы в международном аэропорту Кочин (Индия) изъяли 300 граммов золота у католического священника.

Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на The Hindu.

По словам чиновников, слитки золота весом по 100 граммов каждый были найдены в багаже священника Исаака Кизаккепараби, который служит в Швейцарии. Золото было обернуто в фольгу от шоколада.

Отмечается, что таможенники обратили внимание на подозрительное поведение священника и задержали его, когда он пытался пройти к выходу из терминала через "зеленый коридор".

Как сообщалось, украинец пытался провезти в оккупированный Донецк более 200 кг колбасы в бензобаке.

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Тэги: Швейцария, золото, священники, аэропорты, курьезы

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