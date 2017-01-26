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Падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза, - Росстат

По сравнению с 2014 годом наблюдается ускорение более чем в восемь раз.

Падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза, - Росстат
Фото: sitesovety.ru

Реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на показатель инфляции сумма, которая остается в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей) в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем предыдущего года на 6,1%.

Об этом сообщает РБК соссылкой на материалы Росстата.

В 2015 году реальные доходы россиян сократились на 3,2%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились более чем на 84%, или почти вдвое. По сравнению с 2014 годом наблюдается ускорение более чем в восемь раз.

По данным Росстата, реальные доходы сокращаются уже три года подряд, а за последние 26 месяцев ни разу не был зафиксирован даже месячный прирост. В последний раз повышение реальных доходов россиян наблюдалось в октябре 2014 года.

По подсчетам экспертов Высшей школы экономики, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом у 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают.

Согласно данным Росстата, в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.

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Тэги: Россия, статистика, доходы, россияне

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