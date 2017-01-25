Резолюция ПАСЕ: похвалили Киев за реформы, легализации ОРДЛО удалось избежать Резолюция в пользу Украины принята 106 голосами против 11.

Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy

Принятая ПАСЕ резолюция "Функционирование демократических институтов в Украине" является сбалансированной, украинской делегации удалось избежать легализации оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук член украинской делегации народный депутат Владимир Арьев.

«Резолюция ПАСЕ по Украине вышла сбалансированой. Отмечен прогресс в реформах, критика за коррупцию», написал он.

Депутат отметил, что самое главное, что «наша делегация продемонстрировала единство, когда отражала атаки "друзей", которые хотели засунуть в текст представительство оккупированных территорий в Верховной Раде и изменение декоммунизации».

Он сообщил, что против украинской делегации применили новую процедурную технологию. «Но на каждую хитрую процедуру найдется процедурный болт. Поэтому отработали сильно и совместно (за исключением Оппоблока и Радикальной партии, которые в Ассамблее никогда не были командным игроками в делегации, а скорее делали Украины хуже своими выходками)», - написал Арьев.

При этом он уточнил, что из минусов резолюции – «надежда, что Украина примет изменения в Конституцию с учетом особого статуса ОРДЛО. Но это мягкая формулировка, а не императив, поэтому особо ничего страшного нет».

Из явных плюсов Арьев отметил «подтверждение признания российской агрессии в Донбассе».

Еще один член украинской делегации, народный депутат Георгий Логвинский написал, что резолюция в пользу Украины принята 106 голосами против 11. «Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!», - написал он в Фейсбуке.

В заявлении МИД Украины отмечается, что принципиальным в резолюции является положение, что реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконной аннексию Крыма. При этом Ассамблея положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ.