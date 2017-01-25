Додон передал ЕС меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским союзом Президент намерен встретиться с руководством ЕС и НАТО.

Фото: profi-forex.org

Президент Молдовы Игорь Додон передал руководителю делегации Евросоюза в Молдове Пиркке Тапиоле текст Меморандума о сотрудничестве Молдовы с Евразийским союзом.

Об этом сообщает Укринформ.

"Президент Игорь Додон передал руководителю делегации Евросоюза в Молдове Пиркке Тапиоле текст Меморандума о сотрудничестве Молдовы с Евразийским союзом. Президент планирует подписать Меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом, что не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении.

Додон принял приглашение посетить Брюссель 6-9 февраля, где запланированы встречи с руководством Евросоюза и другими официальными лицами.

Президент Молдовы настаивает также на встрече с руководством НАТО.

Ранее в январе во время пресс-конференции в Москве Додон заявил, что в случае победы на следующих парламентских выборах в 2018 году Партии социалистов он поддержит законопроект об аннулировании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Додон также заявлял, что выступает за возобновление стратегического партнерства с Россией, но при сохранении сотрудничества с Евросоюзом.

Напомним, что в конце декабря президент Молдовы отправил в отставку министра обороны за "заигрывание с НАТО".