Израильские военные убили врезавшегося в автобусную остановку палестинца Военные утверждают, что при убитом был найден нож.

Фото: EPA/UPG

Израильские военные застрелили палестинца, который врезался на машине в автобусную остановку на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан, сообщает РИА Новости.

Обстоятельства происшествия, в котором никто из израильтян не пострадал, выясняются, но военные озвучивают версию преднамеренного автомобильного тарана. Если подозрения на теракт подтвердятся, то инцидент станет продолжением длинной череды арабских атак, жертвами которых за год стали порядка 40 человек, говорится в сообщении.

Военные утверждают, что при убитом был найден нож.

Арабские атаки, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде. Череда нападений продолжается с осени прошлого года, хотя в последние месяцы их частота заметно снизилась.

В воскресенье, 22 января, Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме. Палестинцы же хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, хотя этого не признает практически ни одна страна.

Напомним, что в конце декабря Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений в Палестине.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.