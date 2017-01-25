Глава минобороны Британии назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора" Корабль, принимавший участие в бомбардировках в Сирии, на пути в РФ проходит у берегов Великборитании.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" Фото: krasvozduh.ru

Британские вооруженные силы, сопровождающие "Адмирал Кузнецов" возле акватории Соединенного Королевства на обратном пути после бомбардировок в Сирии, назвали российской авианосец "кораблем позора".

"Мы присмотрим за "Адмиралом Кузнецовым", пока он крадется обратно в Россию. [Это] корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии", - передает слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона агентство Reuters..

Фэллон также подчеркнул, что британские вооруженные силы будут отслеживать каждое движение российской группы кораблей у берегов Великобритании.

Как отмечается, самолеты из устаревшего авианосца принимал участие в российских бомбежек повстанческих сил в гражданской войне в Сирии.

Напомним, единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - в октябре отправился в Сирию из Североморска вместе с кораблями сопровождения, включая ядерный ракетный крейсер "Петр Великий".

14 ноября истребитель МиГ-29 вскоре после взлета с крейсера потерпел крушение в Средиземном море. Пилоту удалось катапультироваться.

В декабре истребитель Су-33 во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и упал в море.