Прокуратура Франции начала расследование в отношении жены Фийона СМИ утверждают, что Пенелопа Фийон была трудоустроена помощницей мужа формально.

Фото: EPA/UPG

Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование дела по Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом решении прокуратура объявила в среду, 25 января, передает DW.

Следователи проверят опубликованную в СМИ информацию, что Пенелопа Фийон была трудоустроена помощницей мужа, когда тот был депутатом в 1998-2002 годах, а затем помощницей его преемника, только формально - для получения бюджетной зарплаты.

Во Франции парламентариям не запрещено нанимать членов семьи, но только в том случае, если они действительно выполняют работу. Впрочем, как отмечает агентство AFP, вопросы вызывает, что Пенелопа Фийон получала до семи тысяч евро в месяц.

О возможном злоупотреблении первой написала газета Le Canard Enchaine. По ее информации, примерно за восемь лет Фийон получила около 500 тыс. евро. Кроме того, газета утверждает, что не нашла никого, кто бы помнил, что Пенелопа Фийон работала в парламенте.

Франсуа Фийон отверг все обвинения.

"Я вижу, что сезон поливание грязью начался", - цитирует кандидата агентство Reuters.

Напомним, фаворит президентских выборов во Франции экс-премьер Франсуа Фийон в недавнем заявлении отметил, что санкции против России неэффективны.