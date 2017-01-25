Казахстан проведет конституционную реформу Роль правительства и парламента значительно усилится.

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Казахстан проведет конституционную реформу, в ходе которой часть полномочий президента страны получит парламент и правительство.

Об этом в обращении к народу 25 января заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Однако мир сегодня меняется на глазах. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится", - цитирует Назарбаева издание zakon.kz.

По его словам, правительство, парламент и местная власть будут отвечать за социально-экономические процессы.

Кроме того, планируется повысить роль парламента Казахстана в формировании правительства. По словам Назарбаева, победившая на выборах партия будет "решающим образом" влиять на формирование правительства.

Напомним, что Назарбаев является первым и единственным президентом Казахстана. Он руководит страной со времени обретения ею независимости.