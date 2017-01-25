В Казахстане решили ввести обязательную госрегистрацию мобильных телефонов
Незарегистрированные до 1 июля аппараты будут отключены.
В Казахстане пользователи мобильных телефонов должны зарегистрировать свои аппараты в государственной базе данных.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Два крупнейших мобильных оператора Kcell и Beeline сообщили абонентам, что все незарегистрированные до 1 июля телефоны будут отключены.
Введению данной нормы предшествовало принятие в декабре прошлого года закона против экстремизма и терроризма, согласно которому создается база данных для регистрации мобильных терминалов по их уникальным идентификационным кодам IMEI.
Похожий закон об обязательной регистрации мобильных телефонов в ноябре прошлого года был принят в Таджикистане.
Напомним, ранее жителей Казахстана