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В Казахстане решили ввести обязательную госрегистрацию мобильных телефонов

Незарегистрированные до 1 июля аппараты будут отключены.

В Казахстане решили ввести обязательную госрегистрацию мобильных телефонов
Фото: Depositphotos/dragana.stock

В Казахстане пользователи мобильных телефонов должны зарегистрировать свои аппараты в государственной базе данных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Два крупнейших мобильных оператора Kcell и Beeline сообщили абонентам, что все незарегистрированные до 1 июля телефоны будут отключены.

Введению данной нормы предшествовало принятие в декабре прошлого года закона против экстремизма и терроризма, согласно которому создается база данных для регистрации мобильных терминалов по их уникальным идентификационным кодам IMEI.

Похожий закон об обязательной регистрации мобильных телефонов в ноябре прошлого года был принят в Таджикистане.

Напомним, ранее жителей Казахстана

обложили новым налогом в рамках борьбы с терроризмом.

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Тэги: Казахстан, телефоны, борьба с терроризмом

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