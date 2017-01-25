Лидеры Сербии и Косово договорились обсудить установление нормальных отношений Могерини назвала нормализацию отношений между балканскими соседями "ключевой для обеих сторон в достижении ими прогресса на пути к ЕС".

Лидеры Косово и Сербии поздно вечером во вторник, 24 января, договорились на саммите в Брюсселе провести переговоры на высоком уровне об установлении нормальных отношений.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы постараемся снизить напряженность в отношениях между двумя сторонами, чтобы попытаться действовать ответственно и сдерживать себя", - сказал премьер-министр Сербии Александар Вучич по итогам встречи.

Переговоры между лидерами из Приштины и Белграда на самом высоком из до сих пор зафиксированных уровней организовал Евросоюз, который пытается содействовать разрешению конфликта между балканскими соседями, каждый из которых хочет в будущем вступить в ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила после встречи, что нормализация отношений является "ключевой для обеих сторон в достижении ими прогресса на пути к Евросоюзу".

До начала переговоров косовские лидеры обвинили Сербию в попытке "дестабилизировать" Косово. Так, президент Косово Хашим Тачи обвинил Белград в заговоре с целью взять под контроль анклав, который был частью Сербии до объявления Косово независимости в 2008 году.

Эскалация напряженности между странами произошла в начале января после инцидента с поездом, отправившимся из Белграда на север Косово, где живут этнические сербы. На поезде была надпись "Косово - это Сербия". Поезд не пересек границы Косово, но президент Хашим Тачи обвинил Белград в попытке установить контроль над районами, населенными сербами, как он выразился, "по крымскому образцу".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, почти через 10 лет после вооруженного конфликта 1998-1999 годов между югославской армией и албанскими сепаратистами. США и большинство западных стран находятся в числе 114государств, признавших независимость Косово, Россия и Сербия - в числе тех, кто не признал. И Сербия, и Косово активно добиваются членства в Евросоюзе. Переговоры в Брюсселе, направленные на улучшение отношений между Приштиной и Белградом, начались в 2011 году.