Индия хочет заново замерить высоту Эвереста Ученые предполагают, что гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале.

Эверест

Правительство Индии хочет сделать замеры высоты Эвереста (Джомолунгма) в связи с тем, что, по данным ученых, гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале в 2015 году.

Об этом сообщает ВВС.

"Экспедицию на самую высокую в мире гору отправят через два месяца", - заявил председатель правительственной комиссии Сварна Субба Рао.

Предполагается, что сами замеры высоты будут продолжаться около месяца, еще две недели уйдут на расчеты.

Ранее ученые сообщили, что, согласно данным, полученным во время спутниковой съемки, высота Эвереста в результате землетрясения 2015 года уменьшилась на несколько сантиметров.

Согласно предварительным замерам, которые проводились в 1955 году, высота Эвереста составляет 8848 метров.

Землетрясение магнитудой 7,8 в Непале произошло в апреле 2015 года. Жертвами стихии стали более 8,5 тыс. человек.