Премьер Турции заявил о "серьезном дипломатическом успехе" на переговорах по Сирии Следующий раунд переговоров по Сирии также пройдет в Астане.

Бинали Йылдырым Фото: EPA/UPG

Соглашение между Россией, Турцией и Ираном о контроле режима прекращения огня между сторонами сирийского конфликта является "серьезным дипломатическим успехом".

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает Аssociated Press.

По словам турецкого премьера, соглашение может проложить путь к политическому решению в охваченной войной стране.

23 и 24 января в Астане прошли переговоры по ситуации в Сирии. По итогам встречи Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за режимом прекращения огня в Сирии.

Уже анонсирован следующий раунд переговоров - тоже в Астане. США настаивают на продолжении переговоров в Женеве.

В переговорах в Астане участвовали представители повстанцев и правительства Сирии, причем впервые делегация сирийской оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп. Правда, прямых переговоров между враждующими сторонами не было.

Позднее представители оппозиции заявили, что недовольны итоговым заявлением по результатам встречи.

Заявленная цель переговоров в столице Казахстана - укрепление перемирия, достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Турции и России. Пока обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщалось накануне, Россия написала проект конституции для Сирии. Документ передан сирийской вооруженной оппозиции.