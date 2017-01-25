Трамп намерен провести расследование фальсификаций на выборах президента США В зависимости от результатов расследования, процесс голосования на выборах улучшат.

Выборы президента США Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп намерен провести расследование фактов мошенничества на президентских выборах в ноябре 2016 года.

Об этом он написал в своем "Твиттере".

"Я попрошу провести большое расследование мошенничества на выборах, включая случаи регистрации для голосования в двух штатах, незаконного голосования и регистрации голосов тех, кто уже умер", - написал американский лидер, добавив, что, в зависимости от результатов расследования, процесс голосования на выборах улучшат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в разговоре с CNN заявил, что Трамп считает нарушения в ходе голосования причиной своего отставания на выборах от кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон по общему числу поданных за него голосов американских избирателей.

Клинтон обошла Трампа по общему числу голосов избирателей почти на три миллиона голосов. Однако решающее значение в выборах президента США имеет количество голосов выборщиков. Трампа поддержали 279 выборщиков, а Клинтон - 218.

Трамп вступил в должность президента США 20 января.