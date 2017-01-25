Президент Молдовы хочет расширить свои полномочия Додон утверждает, что изменение конституции не означает возврата к президентской форме правления.

Игорь Додон Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы Игорь Додон намерен начать процедуру подготовки к референдуму, на который будет вынесен вопрос о расширении полномочий главы государства с тем, чтобы он смог распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Вместе с юристами из администрации президента мы нашли юридическое обоснование для проведения национального референдума по изменению Конституции для предоставления главе государства права распустить парламент. В ближайшее время такой референдум будет проведен", - заявил Додон.

При этом он подчеркнул, что изменение конституции не означает возврата к президентской форме правления - на нынешнем этапе речь идет лишь о расширении полномочий президента.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил в связи с этим, что референдум - это не только лишняя трата бюджетных денег, но и способ провести партийную агитацию за счет государственных средств.

Согласно Конституции Молдовы, президент имеет право распустить парламент или в случае форс-мажорных обстоятельств, или если парламент в течение более трех месяцев не принимает никаких законов.

В настоящее время конституционных оснований для роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов нет.

Как сообщалось ранее, Додон хочет вынести вопрос Приднестровья на референдум.