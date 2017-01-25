Бельгийская полиция проводит обыски в районе Брюсселя Обыски не связаны с недавними нападениями в Брюсселе или Париже.

Бельгийская полиция Фото: twitter.com/avsredactie

Бельгийская полиция проводит обыски домов в районе Брюсселя в рамках антитеррористического расследования.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на офис федерального прокурора.

Отмечается, что обыски не связаны с недавними нападениями в Брюсселе или Париже.

13 ноября 2015 года в нескольких района Парижа была совершена серия скоординированных нападений, в частности, в одном из кафе и в концертном зале "Батаклан". В результате погибли 130 человек, еще более 350 пострадали.

Также ряд терактов был совершен 22 марта в Брюсселе, в частности, в аэропорту "Завентем" и на станции метро "Маальбек". Жертвами стали 35 человек, свыше 300 получили ранения.

Ответственность за случившееся в обоих городах взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как выяснилось в августе 2016 года, исполнители терактов в Брюсселе и Париже получили пособий на €50 тыс. от властей Бельгии.