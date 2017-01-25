Бельгийская полиция проводит обыски в районе Брюсселя
Обыски не связаны с недавними нападениями в Брюсселе или Париже.
Бельгийская полиция проводит обыски домов в районе Брюсселя в рамках антитеррористического расследования.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на офис федерального прокурора.
Отмечается, что обыски не связаны с недавними нападениями в Брюсселе или Париже.
13 ноября 2015 года в нескольких района Парижа была совершена серия скоординированных нападений, в частности, в одном из кафе и в концертном зале "Батаклан". В результате погибли 130 человек, еще более 350 пострадали.
Также ряд терактов был совершен 22 марта в Брюсселе, в частности, в аэропорту "Завентем" и на станции метро "Маальбек". Жертвами стали 35 человек, свыше 300 получили ранения.
Ответственность за случившееся в обоих городах взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Как выяснилось в августе 2016 года, исполнители терактов в Брюсселе и Париже получили пособий на €50 тыс. от властей Бельгии.