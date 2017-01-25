Нидерланды создадут глобальный фонд для поддержки абортов в противовес Трампу "Дело не в политике, дело в женщинах".

Нидерланды Фото: Архив

Нидерланды запускают работу глобального фонда для помощи женщинам, нуждающимся в абортах, что стало реакцией на решение президента США Дональда Трампа запретить госфинансирование международных НКО, связанных с абортами.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Голландское правительство провело предварительную консультацию по этому вопросу с другими членами Евросоюза, которые положительно оценили инициативу, заявил представитель МИД Нидерландов. При этом в ведомстве выразили уверенность, что отношения с новой администрацией США не пострадают в результате этой меры, отметив, что решение Трампа негативно отразится на женщинах в развивающихся странах. "Дело не в политике, дело в женщинах", - отметили в голландском МИД.

По оценкам голландских чиновников, наложенные Трампом ограничения сократят финансирование таких неправительственных организаций на $600 млн в течение следующих четырех лет.

Как отмечает Рейтер, законы Нидерландов о воспроизведении потомства и репродуктивном здоровье являются одними из самых либеральных в мире.

Напомним, накануне Трамп запретил госфинансирование международных НКО, связанных с абортами.