Китай назвал "домыслами" сообщения о размещении ракет у границы с Россией

Китай

Информация о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет DF-41 вблизи границы с Россией - домыслы и предположения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменный ответ пресс-службы МИД КНР.

В Минобороны КНР информацию о месте размещения DF-41 назвали "спекуляциями". В китайском МИД добавили, что между Россией и Китаем постоянно углубляется "стратегическое взаимодоверие".

О размещении ракет DF-41 собственного производства Китая в северо-восточной части страны, граничащей с Россией накануне сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на тайваньские и гонконгские издания, а также на фотографии ракет, появившиеся в китайском сегменте интернета.

Отмечалось, что "слив" фотографий мог быть допущен намеренно в качестве ответа китайских властей на заявления президента США Дональда Трампа, объявившего о готовности обсуждать принцип "одного Китая", которым строго руководствовалась предыдущая президентская администрация. Место размещения новейших китайских межконтинентальных баллистических ракет обычно держится в строгом секрете.

Напомним, ранее Китай назвал условие для ведения диалога с Трампом.