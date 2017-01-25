Китай назвал условие для ведения диалога с Трампом
"Китай готов увеличить взаимное доверие, сосредоточившись на сотрудничестве, урегулировании споров и содействии здоровому развитию китайско-американских отношений".
Китай готов вести диалог с новой администрацией США на основе уважения Вашингтоном принципа "одного Китая".
Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает агентство Рейтер.
"Мы готовы, на основе строгого соблюдения принципа одного Китая и уважения коренных интересов друг друга, вести диалог с новым правительством США", - сказал дипломат.
По словам министра, Китай готов увеличить взаимное доверие, сосредоточившись на сотрудничестве, урегулировании споров и содействии здоровому развитию китайско-американских отношений.
Напомним, что отношения между КНР и США обострились после того, как президент США Дональд Трамп еще до официального вступления в должность заявил, что США не обязаны придерживаться политики "одного Китая", согласно которой Вашингтон воздерживается от официальных связей с Тайванем.
В декабре Трамп провел телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
В ответ представитель китайского МИД Лу Канг заявил, что политика "одного Китая" не подлежит обсуждению, поскольку "правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим Китай".
С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не подразумевает общепринятых дипломатических отношений.
Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию и выступает категорически против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.
Распри между континентальным Китаем и Тайванем тянутся с 1949 года, когда гоминьдановское правительство Китайской республики, потерпев поражение в гражданской войне против коммунистов во главе с Мао Цзэдуном, было вынуждено бежать с материка на остров.