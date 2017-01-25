В Кувейте казнили принца Одна из осужденных до конца категорически отрицала свою вину.

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В Кувейте казнили через повешение семерых заключенных, в том числе принца Файсала Абдуллу аль-Джабера аль-Сабаха из правящей в королевстве семьи и женщину, осужденную за убийство более чем 40 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняет государственное информационное агентство KUNA, в числе казненных один гражданин Бангладеша, филиппинская домработница Джакатиа Пава, признанная виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя и категорически отрицавшая свою вину, эфиоп, два кувейтца и два египтянина.

Из сообщения KUNA следует, что принц был признан виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

Также отмечается, что МИД Филиппин просил власти Кувейта помиловать домработницу. Вместе с тем,Эрнесто Абелла, представитель президента Филиппи Родриго Дутерте, заявил, что, согласно законам Кувейта, казнь не могла быть отменена.

Предыдущий раз массовую казнь власти Кувейта проводили в 2013 году, когда были повешены трое иностранных граждан - пакистанец, саудит и "бидун" (так в эмирате называют представителей этнической группы, которых ряд стран признает лишь нелегальными мигрантами, а не гражданами).

Смертный приговор в отношении члена королевской семьи Кувейта предыдущий раз был приведен в исполнение в декабре 2016 года. Тогда был повешен принц Турки бин Сауда аль-Кабир, признанный виновным в убийстве подданного Саудовской Аравии во время драки. До аль-Кабира членов королевской семьи в Кувейте не казнили с 1977 года.