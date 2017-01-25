В ООН обеспокоены строительством новых еврейских поселений на Западном берегу Минобороны Израиля объявило о строительстве 2,5 тыс. единиц жилья на оккупированных территориях.

Израильские поселения на Западном берегу Фото: EPA/UPG

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с решением властей Израиля расширить строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает ВВС, представитель генсека отметил, что ООН считает подобное строительство незаконным и что такие действия Израиля препятствуют установлению мира.

Также сообщается, что во вторник, 24 января, Минобороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу. Большая часть домов будет построена в уже действующих поселениях. Около 100 домов будут построены в поселении Бейт-Эль, которое, по данным израильских СМИ, получило финансирование от семьи зятя президента США Джареда Кушнера.

В воскресенье, 22 января, Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме. Палестинцы же хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, хотя этого не признает практически ни одна страна.

Израильские власти заявляют, что строительство новых домов необходимо в связи с естественным ростом населения в анклавах.

Как отмечает ВВС правительство Израиля принимает подобные решения, явно чувствуя за спиной поддержку президента США Дональда Трампа. Напомним, что ранее на этой неделе МИД Израиля назвал Трампа "настоящим другом в Белом доме".

Также напомним, что в конце декабря Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений в Палестине.

Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. Пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.

Резолюция вызвала негативную реакцию у властей Израиля. Нетаньяху назвал ее "пристрастной" и "позорной", а также еще в конце декабря дал поручение пересмотреть отношения с ООН.Кроме того, Израиль принял ряд дипломатических мер в отношении стран, поддержавших резолюцию. Именно по этой причине был отменен визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.