Додон хочет вынести вопрос Приднестровья на референдум "По вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства".

Игорь Додон Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции во вторник, 24 января, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"По вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства. Реинтеграция страны - это аспект национального значения", - отметил Додон.

Он считает, что необходимо объединить усилия для достижения результата.

"Решение должно быть общим, принятым большинством населения путем референдума", - подчеркнул президент.

Приднестровье провозгласило независимость от Молдовы в начале 1990-х годов, после чего начался вооруженный конфликт, который был прекращен после вмешательства российских войск. Самопровозглашенная республика фактически сохранила независимость от Кишинева, однако официального международного признания не получила.

Согласно последней переписи населения, в Приднестровье проживает чуть менее полумиллиона человек. Более трети населения региона - молдаване, около 30% - русские, почти 32% - украинцы. Кроме этого, на территории региона проживают гагаузы, болгары, немцы, белорусы, евреи и представители других национальностей.

По неофициальным данным, более 20% жителей Приднестровья имеют гражданство Молдовы, более 10% - гражданство России и почти столько же - украинское гражданство.

В зоне конфликта размещены миротворческие силы. В них входят военные из Молдовы, России и Приднестровья. Молдавские политики неоднократно призывали к выводу российских войск из региона, расценивая их пребывание там как оккупацию. В Москве и Тирасполе требования Кишинева отвергают.

Напомним, что в январе впервые за восемь лет президент Молдовы встретился с лидером Приднестровья.